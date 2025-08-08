Slušaj vest

U trenutku kada je digitalna privatnost već tema svetskih rasprava, bivša američka potpredsednica Kamala Haris bacila je novo svetlo na nešto što mnogi svakodnevno koriste - bežične slušalice. Gostujući u emisiji The Late Show kod Stivena Kolbera, Haris je otkrila zašto se i dalje oslanja na stare, dobre žičane slušalice.

“Radila sam u Senatskom odboru za obaveštajne poslove,” rekla je u opuštenom tonu, “i naučila sam ponešto o komunikacionoj bezbednosti. Ne nosim bežične slušalice, žične su sigurnije.” I taman kada se publika nasmejala, internet je utihnuo. Ozbiljnost njene izjave ubrzo je počela da kruži mrežama.

Foto: Shutterstock

Od šale do uzbune za par sati

Kamala Haris je godinama bila predmet šala zbog svojih AirPods-a sa kablom, simbolom "prošlog veka" u eri bežičnih inovacija. Njene fotografije sa žičanim slušalicama redovno su bile meta memova i komentara o tome kako “nije uhvatila korak sa vremenom”.

Međutim, sada kada je jasno stavila do znanja da je njen izbor baziran na bezbednosnim procenama, mnogi se pitaju da li je ceo taj bežični entuzijazam zapravo zaslepljen komforom, dok su privatnost i sigurnost ostali po strani. Internet reakcije sugerišu da je pitanje daleko od trivijalnog.

Društvene mreže bruje, a ima i panke

Snimak emisije se brzinom svetlosti proširio po mrežama. Korisnici TikToka, X-a (nekadašnjeg Twittera) i Reddita reagovali su burno, od memova sa natpisom “Prate nas sve vreme” do ozbiljnih rasprava o presretanju podataka. Sprdnji nema kraja.

Komentari su se nizali jedan za drugim: “To je i Snouden rekao”, “Zato me IT odeljenje stalno gnjavi da ne koristim Bluetooth slušalice”, “Evo me, kopam po fioci za žičanima”. Neki su Haris shvatili kao osobu koja je slučajno otkrila ono što drugi pokušavaju da zataškaju, da bežična tehnologija možda ima cenu koja se ne meri samo u dolarima.

Dilema privatnosti protiv praktičnosti

Dok su bežične slušalice postale simbol moderne udobnosti, njihova ranjivost na prisluškivanje i potencijalne sigurnosne propuste nije nepoznata onima koji se bave zaštitom podataka. Haris, koja je imala pristup poverljivim informacijama u Senatu, ne koristi Bluetooth bez razloga.

Tehnički stručnjaci godinama upozoravaju da su Bluetooth konekcije relativno lako presretljive, pogotovo u javnim prostorima. I dok prosečan korisnik možda ne vodi poverljive razgovore u vozu ili kafiću, princip ostaje isti, podaci koji putuju vazduhom mogu se pokupiti.

Povratak kablovima - strah ili razum?

Samo nekoliko dana nakon njenog gostovanja, na društvenim mrežama pojavljuju se sve češće izjave korisnika koji kažu da su se “vratili žici”. Prodaja AirPods-a i sličnih modela možda neće eksplodirati, ali jasno je da se nešto menja u kolektivnoj svesti korisnika.

Haris nije pozvala na bojkot bežične tehnologije, ali jeste nehotice pokrenula pitanje koje se do sada uglavnom ignorisalo. Koliko smo zapravo bezbedni dok nosimo najmodernije slušalice? Ako ni zbog čega drugog, zbog ove debate mnogi će naredni put, pre nego što kliknu na “connect”, dvaput razmisliti.