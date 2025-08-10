Slušaj vest

Pre više od decenije, Džejms Hauels, britanski IT inženjer, slučajno je bacio hard disk sa 8.000 bitkoina. Tada ova digitalna valuta nije bila vredna mnogo, ali danas taj izgubljeni disk predstavlja pravo bogatstvo, procenjeno na oko 915 miliona dolara, s obzirom na trenutnu cenu bitkoina koja se kreće oko 114.000 dolara po komadu.

Hard disk je završio duboko zakopan na deponiji u Njuportu, a uprkos ogromnoj vrednosti, Hauels se suočava sa bezbroj birokratskih prepreka pokušavajući da ga povrati. Lokalni zvaničnici mu uporno odbijaju dozvolu za iskopavanje, ostavljajući jedno od najvećih izgubljenih kripto blaga zakopano pod tonama otpada.

Godine frustracija: Od dozvola do odbijanja

Još od 2013. godine, Hauels pokušava da dobije dozvolu za iskopavanje deponije, ali nailazi na stalne odbijanja od strane Gradskog veća Njuporta. Ceo proces je komplikovan i pun pravnih i logističkih prepreka, jer iskopavanje deponija nosi sa sobom ekološke i bezbednosne rizike.

Tokom godina, Hauels je istraživao i tehnološke alternative, uključujući veštačku inteligenciju, kako bi precizno locirao gde se tačno nalazi hard disk u ogromnoj gomili smeća. Međutim, uprkos njegovim naporima i velikom interesovanju javnosti, zvanična podrška i dalje izostaje.

Novi pristup: Od iskopavanja do tokenizacije

Nedavno je Hauels objavio da više ne pokušava fizički da izvuče disk sa deponije. Umesto toga, odlučio je da svoj pravni zahtev za izgubljenim bitkoinima pretvori u digitalni kapital.

Sudska odluka iz januara 2025. godine potvrdila je njegovo pravo vlasništva nad 8.000 bitkoina, razdvajajući fizičko posedovanje diska od prava na kriptovalutu koja je na njemu sačuvana. Na osnovu tog prava, Hauels planira da kreira pametni token koji će predstavljati deo njegove imovine, pretvarajući izgubljeno bogatstvo u digitalni asset.

Nova prilika za staro bogatstvo

Hauelsov novi plan podrazumeva lansiranje tokena Ceiniog Coin (INI), koji će biti zasnovan na budućem Layer 2 rešenju za Bitkoin mrežu. Ovaj token će koristiti tehnička unapređenja koja omogućavaju veću količinu podataka i funkcionalnosti u Bitcoin transakcijama, otvarajući vrata za skalabilne i efikasne Web3 platne sisteme.

Planirano je da token bude predstavljen posle oktobra 2025. godine, a Ceiniog Coin bi trebalo da postane temelj brze i sigurne platforme za plaćanja zasnovane na Bitkoinu, podržane vrednošću od 8.000 bitkoina. Ovo je drastičan prelaz sa fizičke potrage na digitalnu inovaciju.

Šta sledeće za potragu za bitcoin blagom?

Iako se odmakao od iskopavanja, Hauels nije odustao od svojih bitkoina. On ističe da digitalna imovina i dalje pravno pripada njemu i da tokenizacija može osloboditi njenu vrednost na načine koji su do sada bili nezamislivi. Zahvaljujući digitalizaciji i blockchain tehnologiji, fizički hard disk više nije potreban da bi se upravljalo i dokazivalo vlasništvo nad kriptovalutama, što otvara potpuno nove mogućnosti za korišćenje i zaštitu digitalne imovine.

Dok grad Njuport i dalje kontroliše samu deponiju, Hauelsov fokus na blokčejn i tokenizaciju mogao bi postaviti novi standard u povraćaju izgubljenih digitalnih sredstava, pretvarajući višegodišnju priču o frustraciji u pionirski poduhvat vlasništva i vrednosti.