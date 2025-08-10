Slušaj vest

Kada je humanoidni robot nonšalantno prošetao užurbanim ulicama Midtauna, nije to bila scena iz naučno-fantastičnog filma, već stvarnost. KOID, robot vredan oko 100.000 dolara, privukao je pažnju Njujorčana dok je obilazio prodavnice, kupovao viršle i strpljivo pozirao za selfije. Reakcije prolaznika bile su pomešane, od oduševljenja do straha, a jedan čovek čak je uzviknuo: „Sotono, odričem te se!“ dok je robot prolazio pored njega.

Ovaj neočekivani prizor nije bio slučajna ulična predstava, već pažljivo osmišljena kampanja investicione firme KraneShares. Kompanija koristi KOID-a da promoviše svoj novi ETF (fond kojim se trguje na berzi) fokusiran na globalnu industriju humanoidnih robota i veštačke inteligencije. Fond je lansiran još u junu, a kampanja je uključila i to da je KOID zvanično otvorio trgovanje na berzi Nasdaq, što predstavlja značajan ulazak robotike u svet finansija.

Foto: printscreen YT

Kako je nastao KOID i kampanja

KOID je proizvod kineske kompanije Unitree, a pokreće ga softver OpenMind razvijen na Stenford univerzitetu. Za potrebe kampanje u Njujorku, robot je dopremljen preko kompanije RoboStore sa Long Ajlenda i daljinski upravljan tokom šetnje gradom. Iako je KOID tada pod kontrolom operatera, u potpunosti je programabilan i već se koristi u istraživačkim laboratorijama i na univerzitetima širom sveta.

Događaj je organizovao kreator sadržaja Ben Svini, koji je snimao reakcije prolaznika za popularni Instagram profil @NewYorkers. Video-snimci su brzo postali viralni na društvenim mrežama, neki su prikupili i preko 100.000 lajkova. Ova kombinacija visoke tehnologije i ljudske radoznalosti pokazala se kao moćan alat za promociju novog ETF-a KraneShares.

Pomešane emocije: Fascinacija i strah na ulicama

Reakcije publike na KOID-a bile su veoma različite. Dok su neki zastajkivali u divljenju, fotografisali i fascinirano gledali u futurističku figuru, drugi su iskazivali zabrinutost, pa čak i neprijateljstvo. Jedan muškarac je u panici uzviknuo da robot predstavlja đavola i pozvao ljude da ga odbace, dok je drugi skeptično pitao: „Kolika je moja plata, a kolika plata robota?“ jasno izražavajući bojazan zbog uticaja tehnologije na tržište rada.

Međutim, bilo je i onih koji su videli potencijal ove tehnologije. Jedan slepi muškarac nazvao je KOID-a „čudesnim“, naglašavajući da bi humanoidni roboti mogli pomoći osobama sa invaliditetom, naročito onima koji ne mogu imati pse vodiče zbog alergija. Ova šarena paleta emocija odražava složeni dijalog o ulozi robota u našem svakodnevnom životu.

Isti robot KOID nedavno je prošetao i ulicama Detroita, potvrđujući rastuću prisutnost humanoidnih robota u američkim gradovima

Investiranje u budućnost: Uspon ETF fondova za robotiku

ETF fond KraneShares-a fokusiran na humanoidnu robotiku već je privukao 28 miliona dolara investicija od svog lansiranja, što pokazuje snažno poverenje tržišta u ovu brzo rastuću industriju. Direktor marketinga kompanije, Džozef Dube, uporedio je ovaj trenutak sa izumom sijalice ili automobila, naglašavajući istorijski značaj humanoidnih robota koji ulaze u središte pažnje.

Dube je takođe istakao da će doći vreme kada će ovakvi roboti biti toliko uobičajeni da više neće izazivati „vau“ efekat. Za sada, međutim, debi KOID-a u Njujorku predstavlja prekretnicu za tehnologiju i finansije.

1/9 Vidi galeriju Humanoidni robot KOID tokom šetnje ulicama Njujorka Foto: printscreen YT

Pogled u budućnost: Milijardu humanoidnih robota

Stručnjaci iz Morgan Stenlija predviđaju da bi do 2050. godine u svetu moglo biti čak milijardu humanoidnih robota, dok bi tržište robotike moglo dostići vrednost od 5 biliona dolara godišnje. Ova impozantna prognoza ukazuje na ogromne ekonomske i društvene promene koje nas očekuju usled napretka robotike i veštačke inteligencije.

Kao što je KOID pokazao tokom šetnje Menhetnom, budućnost nije nešto što tek dolazi, ona je već stigla. Danas robotski šetač može iznenaditi i zbuniti, ali uskoro bi takvi roboti mogli postati uobičajeni deo gradskog života, menjajući industrije, radna mesta i naš svakodnevni svet.