Njujorčani u strahu: „Sotono, odričem te se!“ - robot šeta gradom! (VIDEO)
Robot KOID je prošetao ulicama Njujorka kao deo promotivne kampanje za novi ETF fokusiran na humanoidnu robotiku. Reakcije prolaznika bile su pomešane, od oduševljenja do straha, dok stručnjaci predviđaju da će humanoidni roboti uskoro postati svakodnevnica.
Kada je humanoidni robot nonšalantno prošetao užurbanim ulicama Midtauna, nije to bila scena iz naučno-fantastičnog filma, već stvarnost. KOID, robot vredan oko 100.000 dolara, privukao je pažnju Njujorčana dok je obilazio prodavnice, kupovao viršle i strpljivo pozirao za selfije. Reakcije prolaznika bile su pomešane, od oduševljenja do straha, a jedan čovek čak je uzviknuo: „Sotono, odričem te se!“ dok je robot prolazio pored njega.
Ovaj neočekivani prizor nije bio slučajna ulična predstava, već pažljivo osmišljena kampanja investicione firme KraneShares. Kompanija koristi KOID-a da promoviše svoj novi ETF (fond kojim se trguje na berzi) fokusiran na globalnu industriju humanoidnih robota i veštačke inteligencije. Fond je lansiran još u junu, a kampanja je uključila i to da je KOID zvanično otvorio trgovanje na berzi Nasdaq, što predstavlja značajan ulazak robotike u svet finansija.
Kako je nastao KOID i kampanja
KOID je proizvod kineske kompanije Unitree, a pokreće ga softver OpenMind razvijen na Stenford univerzitetu. Za potrebe kampanje u Njujorku, robot je dopremljen preko kompanije RoboStore sa Long Ajlenda i daljinski upravljan tokom šetnje gradom. Iako je KOID tada pod kontrolom operatera, u potpunosti je programabilan i već se koristi u istraživačkim laboratorijama i na univerzitetima širom sveta.
Događaj je organizovao kreator sadržaja Ben Svini, koji je snimao reakcije prolaznika za popularni Instagram profil @NewYorkers. Video-snimci su brzo postali viralni na društvenim mrežama, neki su prikupili i preko 100.000 lajkova. Ova kombinacija visoke tehnologije i ljudske radoznalosti pokazala se kao moćan alat za promociju novog ETF-a KraneShares.
Pomešane emocije: Fascinacija i strah na ulicama
Reakcije publike na KOID-a bile su veoma različite. Dok su neki zastajkivali u divljenju, fotografisali i fascinirano gledali u futurističku figuru, drugi su iskazivali zabrinutost, pa čak i neprijateljstvo. Jedan muškarac je u panici uzviknuo da robot predstavlja đavola i pozvao ljude da ga odbace, dok je drugi skeptično pitao: „Kolika je moja plata, a kolika plata robota?“ jasno izražavajući bojazan zbog uticaja tehnologije na tržište rada.
Međutim, bilo je i onih koji su videli potencijal ove tehnologije. Jedan slepi muškarac nazvao je KOID-a „čudesnim“, naglašavajući da bi humanoidni roboti mogli pomoći osobama sa invaliditetom, naročito onima koji ne mogu imati pse vodiče zbog alergija. Ova šarena paleta emocija odražava složeni dijalog o ulozi robota u našem svakodnevnom životu.
Isti robot KOID nedavno je prošetao i ulicama Detroita, potvrđujući rastuću prisutnost humanoidnih robota u američkim gradovima
Investiranje u budućnost: Uspon ETF fondova za robotiku
ETF fond KraneShares-a fokusiran na humanoidnu robotiku već je privukao 28 miliona dolara investicija od svog lansiranja, što pokazuje snažno poverenje tržišta u ovu brzo rastuću industriju. Direktor marketinga kompanije, Džozef Dube, uporedio je ovaj trenutak sa izumom sijalice ili automobila, naglašavajući istorijski značaj humanoidnih robota koji ulaze u središte pažnje.
Dube je takođe istakao da će doći vreme kada će ovakvi roboti biti toliko uobičajeni da više neće izazivati „vau“ efekat. Za sada, međutim, debi KOID-a u Njujorku predstavlja prekretnicu za tehnologiju i finansije.
Pogled u budućnost: Milijardu humanoidnih robota
Stručnjaci iz Morgan Stenlija predviđaju da bi do 2050. godine u svetu moglo biti čak milijardu humanoidnih robota, dok bi tržište robotike moglo dostići vrednost od 5 biliona dolara godišnje. Ova impozantna prognoza ukazuje na ogromne ekonomske i društvene promene koje nas očekuju usled napretka robotike i veštačke inteligencije.
Kao što je KOID pokazao tokom šetnje Menhetnom, budućnost nije nešto što tek dolazi, ona je već stigla. Danas robotski šetač može iznenaditi i zbuniti, ali uskoro bi takvi roboti mogli postati uobičajeni deo gradskog života, menjajući industrije, radna mesta i naš svakodnevni svet.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.