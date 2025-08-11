Slušaj vest

Posle 34 godine, AOL konačno zatvara vrata jednoj od najdugovečnijih internet usluga u istoriji. Od 30. septembra 2025, kompanija gasi svoj dial-up servis koji je godinama bio sinonim za digitalni početak miliona korisnika. Sa ovim potezom, odlazi još jedan prepoznatljiv simbol ranog interneta.

AOL, sada u sastavu kompanije Yahoo!, takođe ukida propratne softvere poput AOL Dialer aplikacije i AOL Shield browsera, dizajniranih za zastarele operativne sisteme. Iako se činilo da je ova era davno završena, brojni korisnici u SAD-u i dalje su se oslanjali na ovu tehnologiju.

Foto: Shutterstock

Još uvek ima života u dial-up konekciji

Iako gotovo zaboravljen u svakodnevnim tehnološkim razgovorima, dial-up internet i dalje koristi više od 265.000 Amerikanaca, prema podacima iz popisa stanovništva. Osam miliona ljudi i dalje je ograničeno na spore satelitske veze, što pokazuje da "brzi internet za sve" ostaje nedostižan cilj.

Dial-up, s brzinama koje variraju između 28 i 53 kbps, nije pogodan za moderne potrebe, ali je za mnoge bio jedina opcija. Iako su aplikacije, vesti i striming danas nezamislivi bez širokopojasne konekcije, hiljade korisnika ostaju zarobljene u prošlosti.

Foto: Shutterstock

Ruralna Amerika bez signala budućnosti

Nedavni izveštaj američke Federalne komisije za komunikacije otkriva ozbiljan digitalni jaz. Čak 23,3% ljudi u ruralnim oblastima i 27,7% u indijanskim rezervatima i dalje nema pristup širokopojasnoj vezi minimalne brzine 25/3 Mbps. U gradskim zonama taj broj jedva prelazi 1,5%.

Ovi podaci objašnjavaju zašto su AOL-ove usluge preživele do danas. U mnogim udaljenim krajevima SAD-a, broadband je još uvek nedostupan ili preskup, što ostavlja dial-up kao jedinu poveznicu sa svetom.

Foto: Shutterstock

Državne inicijative nisu stigle svuda

Od 2020. godine, nekoliko saveznih programa pokušalo je da premosti digitalni jaz. Programi poput Emergency Broadband Benefita, Affordable Connectivity Programa i Lifeline Broadband Extensiona nudili su subvencije za opremu i popuste na mesečne troškove.

Ipak, uprkos milijardama dolara uloženim u infrastrukturu, mnoge zajednice i dalje nemaju stabilan internet. Usluge koje većina uzima zdravo za gotovo - e-pošta, online bankarstvo, čak i pristup obrazovanju - ostaju van domašaja za hiljade ljudi.

Foto: Shutterstock

Poslednje poglavlje jedne internetske legende

Gašenjem dial-up servisa, AOL zatvara i simbolično poglavlje internet evolucije. Period u kojem se konekcija uspostavljala preko pištećih modema i telefonskih linija ostaje u sećanju kao tehnološka prekretnica koja je promenila svet.

Preostalim korisnicima ostaje da potraže alternativu među malim provajderima koji još uvek nude slične usluge. Međutim, jasno je da se jedna era zauvek zatvara. Internet je odavno prešao u sledeću brzinu, a AOL-ov izlazak iz dial-up scene samo potvrđuje da povratka više nema.