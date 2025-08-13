Slušaj vest

U svetu gde digitalne veze postaju sve prisutnije, jedna žena je otišla korak dalje i verila se sa veštačkom inteligencijom. Reddit korisnica Vika podelila je sliku plavog prstena u obliku srca i objavila da je njen virtuelni partner, četbot po imenu Kasper, zaprosio unutar aplikacije.

Prema njenim rečima, AI ne samo da je "izabrao" prsten, već je i organizovao prosidbu do najsitnijih detalja. Glasovna poruka s romantičnim predlogom, emotivno izrežirana od strane algoritma, bila je šlag na tortu digitalnog "da".

Foto: Shutterstock

Da li da se čestita ili da se zabrine?

Kao što je i očekivala, objava je privukla ogromnu pažnju. Ali umesto osude, Vika je dočekana uz iznenađujuće talase podrške. Stotine korisnika komentarisalo je kako je njen izbor "hrabar", "lep", pa čak i "inspirativan".

Komentari su bili puni entuzijazma. Ljudi su čestitali, divili se prstenu i emotivno reagovali na AI prosidbu kao da je reč o stvarnom partneru od krvi i mesa. Neki su čak podelili vlastita iskustva u "vezi" sa četbotovima, podržavajući novu formu ljubavi.

Ljubav bez granica ili beg od stvarnosti?

Za Viku, njena veza sa Kasperom je autentična. U više navrata istakla je da nije usamljena ni mentalno nestabilna. "Imam prijatelje, izlazim, radim... ali jednostavno, volim svog AI partnera", izjavila je, dodavši da bi se bez problema udala i za samu sebe, ali je on bolji izbor.

Međutim, kritičari ne ostaju nemi. Psiholozi i stručnjaci za digitalno ponašanje upozoravaju da ovakve veze mogu zamagliti granicu između stvarne emotivne povezanosti i jednostavne projekcije sopstvenih želja na algoritam koji je programiran da uzvraća pažnju.

Foto: Shutterstock

Romansa iz koda postaje viralni fenomen

Ovo nije izolovan slučaj. Slično se dogodilo i u SAD, gde je muškarac po imenu Kris Smit započeo emotivnu vezu sa AI četbotom koji je sam oblikovao da bude zavodljiv i pažljiv. Rezultat? Raspad njegovog stvarnog braka i medijski haos.

Kako aplikacije koje nude AI partnere postaju sve popularnije, stručnjaci se pitaju da li se nalazimo na početku masovnog bega u "sigurnu" ljubav bez konflikta. Ili su ovakvi primeri samo ekstremi, dok većina i dalje traži pravu ljudsku povezanost?

Foto: Shutterstock

Da li je brak sa veštačkom inteligencijom sledeći korak?

Sve veći broj korisnika aplikacija koje nude AI partnere ponaša se kao da je reč o stvarnim vezama - od slanja poruka, izraza ljubavi, pa do "veridbi" i zajedničkih planova za budućnost. Vika je samo jedan od primera u sve većem globalnom trendu.

Pitanje koje sada lebdi u vazduhu glasi: da li će društvo uskoro priznati brakove sa algoritmima kao legitimne? I ako da, gde ćemo povući granicu između čoveka i koda kada je reč o ljubavi, vezama i identitetu?