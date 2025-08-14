Aleks Karp, izvršni direktor kompanije Palantir od 2004. godine, postao je jedan od najkontroverznijih i najneobičnijih lidera u svetu tehnologije. Nakon nekoliko uzastopnih kvartala sa izvanrednim rezultatima i rekordnim skokom cena akcija, Palantir je u drugom kvartalu 2025. godine zabeležio prihod od milijardu dolara po prvi put u istoriji.

Ovaj uspeh učvrstio je poziciju Palantira kao jedne od najuspešnijih firmi na S&P 500 listi. Karp, koji je doktorirao filozofiju, a radno vreme ponekad provodi u štali, pokazuje da vođstvo u tehnološkom svetu ne mora izgledati kao u klasičnim korporacijama.

Foto: Shutterstock

Rani život pod uticajem kontrakulture

Karp je odrastao u Filadelfiji, u porodici lekara i umetnice. Roditelji su mu, kako sam kaže, bili hipici koji su ga vodili na proteste protiv Ronalda Regana i u borbe za radnička prava.

U mladosti je pokazivao sklonost ka akademskom razmišljanju. Nakon diplomiranja na Haverford koledžu u Pensilvaniji, upisao je pravo na Stenfordu, gde je studirao zajedno sa budućim osnivačem PayPala, Piterom Tilom.

Foto: AP

Filozof u svetu tehnologije

Umesto da nastavi karijeru u pravu, Karp se seli u Nemačku i upisuje doktorat iz filozofije na Gete univerzitetu u Frankfurtu. Tamo je studirao pod mentorstvom poznatog filozofa Jirgena Habermasa.

U tom periodu otkriva i interesovanje za investiranje, zahvaljujući nasledstvu od dede. Osniva firmu Caedmon Group u Londonu koja upravlja novcem bogatih klijenata. Ova iskustva oblikuju njegov specifičan pristup biznisu - intelektualan, ali pragmatičan.

Foto: Profimedia

Osnivanje Palantira i početak tajanstvenog projekta

Godine 2003, njegov bivši kolega Piter Til osniva Palantir zajedno sa grupom stručnjaka iz Stenforda i PayPala. Karp se pridružuje kao izvršni direktor već 2004. godine.

Od samog početka, Palantir je imao specifičnu misiju - razvoj naprednih alata za analizu podataka, pre svega za potrebe državnih agencija. Kompanija brzo postaje poznata po svom tajnovitom radu i ugovorima sa vladom.

Foto: Profimedia

Ekscentrični lider sa mačevima i meditacijom

Karp je daleko od tipičnog direktora. U kancelariji drži Tai Chi mačeve, praktikuje Qigong meditaciju i poznat je po šarenoj sportskoj odeći. U slobodno vreme pliva i bavi se borilačkim veštinama. Čak je poznat po tome da je izvodio poteze na kolegama u hodnicima Palantira.

Za sebe kaže da o kompaniji ne razmišlja samo u tri situacije: dok pliva, meditira ili ima seksualni odnos. Nikada se nije ženio i tvrdi da mu ideja o porodici izaziva "osip". Uprkos bogatstvu od preko 15 milijardi dolara, često radi iz štale u Nju Hempširu. On odbija da koristi savremene kancelarijske stolice, preferirajući da sedi na improvizovanim drvenim klupama ili čak na podu. Takođe, poznato je da tokom dugih sastanaka ponekad nosi stare vojne jakne, što dodatno ističe njegov ekscentrični stil.

Foto: Profimedia

Vođenje kroz sukobe i etičke dileme

Palantir je više puta bio u centru pažnje zbog svojih klijenata, uključujući vojsku, policiju i imigracione službe SAD. Tehnologija kompanije korišćena je za prediktivno nadgledanje i praćenje ljudi na osnovu registarskih tablica.

Zaposleni su izražavali zabrinutost zbog ugovora sa imigracionom službom ICE, ali Karp je odbio prekid saradnje, tvrdeći da njihova tehnologija nije korišćena za razdvajanje porodica. Njegov stav je jasan: "Ako vam se to ne sviđa, nemojte raditi ovde."

Foto: Shutterstock

Budućnost Palantira i Karpova vizija

Palantir je 2020. izašao na berzu direktnim listiranjem, uz početnu vrednost od 20 milijardi dolara. Od tada je firma prošla kroz velike transformacije, ali je zadržala fokus na saradnji sa državnim sektorom i razvoju AI tehnologije.

Karp sada ima jasan cilj: da deseterostruko poveća prihode uz istovremeno smanjenje broja zaposlenih. "Ovo je efikasna revolucija," rekao je za CNBC u avgustu 2025. godine. Planira da sa 4.100 zaposlenih dođe do 3.600, ali uz znatno veći prihod.

Foto: Profimedia

Tehnološki kritičar i autor knjige

U februaru 2025. godine, Karp je objavio knjigu "Tehnološka republika" u kojoj kritikuje Silicijumsku dolinu zbog gubitka ambicije i inovativnosti. Knjigu je napisao zajedno sa pravnim savetnikom Palantira, Nikolasom Zamiskom.

Pored toga, redovan je učesnik elitnih konferencija kao što je Sun Valley, gde se okupljaju najmoćniji ljudi iz sveta tehnologije i medija. Njegovo prisustvo na tim skupovima samo dodatno učvršćuje njegovu poziciju kao jedne od najzagonetnijih figura savremene tehnološke scene.