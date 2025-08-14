Slušaj vest

Robin Zeng je čovek koji stoji iza jedne od najvažnijih kompanija u industriji električnih vozila - Contemporary Amperex Technology Limited (CATL). Osnivač i predsednik kompanije, Zeng je svoju karijeru gradio na temeljima nauke i inovacija. Rođen je 1968. godine u provinciji Fujian u Kini, a doktorat iz fizike stekao je na Institutu za fiziku Kineske akademije nauka.

Pod njegovim vođstvom, CATL je iz male firme prerasla u globalnog giganta u proizvodnji litijum-jonskih baterija, ključnih za električna vozila i skladištenje energije. Njegova vizija usmerena je na razvoj naprednih tehnologija koje ne samo da unapređuju performanse baterija, već i doprinose očuvanju životne sredine.

Foto: Shutterstock

CATL - Globalni lider u industriji baterija

Osnovana 2011. godine, kompanija CATL se brzo proširila na međunarodno tržište. Sa sedištem u Ningdeu, provincija Fujian, kompanija sada ima proizvodne pogone i podružnice u Evropi, Severnoj Americi i drugim delovima sveta. Ova globalna mreža omogućava CATL-u da snabdeva najveće proizvođače automobila, uključujući Tesla, BMW i Volkswagen.

Pored proizvodnje baterija za električne automobile, CATL se bavi i razvojem rešenja za skladištenje energije koja su ključna za integraciju obnovljivih izvora u elektroenergetske mreže. Kompanija aktivno učestvuje u stvaranju održivijeg energetskog sistema širom sveta.

Kompanija Tesla Foto: Shutterstock

Inovacije koje pomeraju granice

CATL kontinuirano unapređuje tehnologiju baterija, sa posebnim fokusom na sigurnost, trajnost i efikasnost. Među tehnologijama koje razvijaju su litijum-gvožđe-fosfat (LFP) i litijum-nikl-kobalt-mangan oksid (NCM), koje su prilagođene različitim tipovima vozila i zahtevima kupaca.

Zahvaljujući velikim ulaganjima u istraživanje i razvoj, kompanija je postigla značajne pomake u povećanju gustine energije baterija i brzini punjenja, što električnim vozilima omogućava veći domet i bolje performanse. Ove inovacije podižu standarde cele industrije.

Foto: Shutterstock

Partnerstvo sa Teslom i globalni uspon

Jedan od ključnih uspeha CATL-a je saradnja sa Teslom, jednim od najpoznatijih proizvođača električnih vozila na svetu. Ova saradnja potvrđuje pouzdanost i tehnološku izvrsnost kompanije, kao i njenu sposobnost da odgovori na stroge zahteve industrije.

Pored toga, CATL je 2017. godine izašao na berzu u Šenženu, što je dodatno osnažilo njegovu poziciju na tržištu. Kompanija je danas jedan od najvećih proizvođača baterija na svetu, sa snažnim fokusom na održivost i ekološki prihvatljive proizvodne procese.

Foto: Shutterstock

Robin Zeng - Vizionar sa ciljem održivosti

Robin Zeng je poznat po svojoj posvećenosti zaštiti životne sredine. On aktivno promoviše ekološki odgovornu proizvodnju i upotrebu električnih vozila kao sredstva za smanjenje emisije ugljen-dioksida. Pored toga, Zeng vodi istraživanja usmerena na poboljšanje performansi baterija, uključujući veću energetsku gustinu i brže punjenje.

Njegov lični uspeh ogleda se i u finansijskim rezultatima, njegova neto vrednost je 33,9 milijardi dolara (stanje na mart 2023). Uprkos izazovima sa kojima se suočavao tokom karijere, Zeng je uspeo da izgradi kompaniju koja danas oblikuje budućnost energetske industrije.

Foto: Profimedia

Ko je Robin Zeng? Robin Zeng je rođen i odrastao u provinciji Fujian, Kina, 1968. godine

Ima doktorat iz fizike sa Instituta za fiziku Kineske akademije nauka

Osnovao je Amperex Technology Limited (ATL), kompaniju za proizvodnju litijum-polimer baterija, 1999. godine

2012. godine, Robin Zeng i potpredsednik Huang Shilin su izdvojili operacije baterija za električna vozila iz ATL-a u novu kompaniju CATL

Pod njegovim vođstvom, CATL je brzo rastao i stekao ugled u industriji baterija za električne automobile

Kompanija snabdeva baterijama velike proizvođače automobila širom sveta, uključujući Teslu, BMW, Volkswagen i druge

Foto: Profimedia

Strateška vizija Robina Zenga pomogla je CATL-u da proširi globalni uticaj sa proizvodnim pogonima i podružnicama u Evropi, Severnoj Americi i drugim regionima

Kompanija je 2017. izašla na berzu Šenžen

Robin Zeng je duboko posvećen ekološkoj održivosti, ističući ekološki prihvatljive proizvodne procese i promovišući usvajanje električnih vozila radi smanjenja emisije ugljenika

Takođe je angažovan u istraživanjima i razvoju za poboljšanje gustine energije baterija, brzine punjenja i ukupnih performansi

Prema Forbesu, na dan 30. marta 2023, njegova neto vrednost u realnom vremenu iznosi 33,9 milijardi dolara

Robin Zeng je ključna figura u globalnoj transformaciji električne mobilnosti kroz vođstvo kompanije CATL, koja postavlja standarde u proizvodnji litijum-jonskih baterija. Njegov fokus na inovacije, održivost i širenje poslovanja čini ga jednim od najuticajnijih lidera u industriji čiste energije i budućnosti transporta.