Lisa Su ne vodi AMD samo kao CEO, već je postala simbol upornosti i tehničkog usmerenja u eri veštačke inteligencije. Iako AMD i dalje zaostaje za Nvidijom po tržišnom udelu u AI akceleratorima, Su veruje da njeni čipovi, naročito MI300X, mogu ozbiljno konkurisati lideru. U intervjuima često naglašava da je ovo trka maratonskog tipa, a ne sprint.

Istovremeno, globalni pejzaž tehnologije se menja. Su otvoreno govori o sve većim geopolitičkim pritiscima, uključujući ograničenja izvoza čipova u Kinu. Ipak, ona ostaje smirena i strateški fokusirana, smatrajući da će se prilagođavanje pravilima igre isplatiti dugoročno. „Izvozna ograničenja su deo realnosti, mi ih prihvatamo i planiramo oko njih“, kaže ona.

Foto: Shutterstock

Neverovatan preokret AMD-a

Kada je Lisa Su preuzela poziciju izvršne direktorke 2014. godine, AMD je bio na ivici bankrota. Tržišna vrednost kompanije tada je bila samo oko 2 milijarde dolara, a budućnost krajnje neizvesna. Su se fokusirala na ono što najbolje zna, dubinsku tehnologiju, dugoročno planiranje i preciznu proizvodnu strategiju.

Deset godina kasnije, AMD je dostigao tržišnu vrednost blizu 300 milijardi dolara. Kompanija ne samo da je preživela, već se pozicionirala kao ozbiljan igrač u segmentima CPU-a, GPU-a i AI akceleratora. To nije došlo preko noći, već je bio rezultat sistematskog investiranja u inženjering i promišljenu poslovnu kulturu.

Foto: Shutterstock

Promene u tišini - Uspeh bez predstave

Za razliku od drugih tehnoloških lidera koji često zauzimaju naslovne strane i pozornice, Lisa Su ostaje suzdržana. Njeno liderstvo nije zasnovano na harizmi, već na doslednosti, racionalnom odlučivanju i poverenju u tim. Zaposleni je opisuju kao nekoga ko ne viče, ali uvek zna gde ide.

Taj tihi pristup doveo je AMD do toga da pretekne Intel u nekim aspektima performansi procesora, a sada i da izazove Nvidiju u AI oblasti. Su ne pokušava da postane zvezda, njen fokus je na inženjerskom kvalitetu, konkurentnosti i saradnji sa velikim partnerima kao što su Microsoft, Meta, Google i OpenAI.

Foto: Shutterstock

AI kao lična misija: Zdravstvo pod lupom

Za Su, veštačka inteligencija nije samo poslovna prilika, već ima i ličnu dimenziju. Njena majka je imala složene zdravstvene probleme, i taj lični uvid u slabosti savremenog zdravstvenog sistema dodatno je motivisao Su da veruje u transformativni potencijal AI-ja u medicini. Ona često govori o potrebi da AI bude korišćen za dobrobit pacijenata, a ne samo za profit.

Cilj joj je da čipovi koje pravi AMD omoguće AI aplikacije koje će unaprediti dijagnostiku, tretmane i efikasnost zdravstvenih usluga. „Verujem da AI može da objedini lekove, terapije i podatke u sistem koji zaista funkcioniše za pacijente.“

Foto: Shutterstock

Balansiranje između SAD i Kine

Sa Kinom kao jednim od ključnih tržišta, koje donosi oko četvrtinu prihoda AMD-a, Su mora pažljivo da upravlja komplikovanim odnosima između tehnološke industrije i geopolitičkih napetosti. Ograničenja koje nameću američke vlasti, uključujući novu „proviziju“ od 15% na prodaju AI čipova u Kinu, dodatno komplikuju poslovanje.

Su, međutim, ne ignoriše politiku. Redovno posećuje Vašington kako bi razgovarala sa zvaničnicima i oblikovala politike koje utiču na industriju poluprovodnika. Njen pragmatičan pristup pomaže AMD-u da ostane stabilan i konkurentan čak i u nestabilnom globalnom okruženju.

Foto: Shutterstock

AMD i Nvidia - Lični rivalitet bez drame

Interesantna činjenica iz biografije, Lisa Su i Džensen Huang, osnivač i CEO Nvidije, u dalekom su srodstvu. Ipak, njihova rivalnost je profesionalna, a ne lična, i Su ne troši vreme na poređenja. Fokusirana je na širenje AMD-ovog portfolija i građenje kompletnog AI ekosistema koji uključuje CPU, GPU, AI akceleratore i softver.

Su ne krije da AMD trenutno zaostaje kada je reč o softverskoj podršci za AI. CUDA platforma Nvidije je i dalje dominantna, ali veruje da će otvoreni pristup, uz podršku partnera i zajednice, omogućiti AMD-u da postane ozbiljna alternativa. „Biće to dug put“, priznaje Su, „ali znamo gde želimo da budemo.“