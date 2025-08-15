Slušaj vest

Veštačka inteligencija menja naš pogled na fizičku privlačnost, ne kroz tradicionalnu umetnost ili kulturu, već analizom milijardi slika na društvenim mrežama. Korišćenjem algoritama koji pretražuju fotografije sa najviše lajkova i komentara, AI otkriva šta online zajednica kolektivno smatra privlačnim. Ovaj pristup pokazuje da su savremeni standardi lepote u velikoj meri oblikovani digitalnim interakcijama, a ne samo ličnim ukusom.

Rezultati su ogledalo društvenih duboko ukorenjenih stereotipa. Iako bi se očekivalo da će AI osporiti konvencionalne ideale, ona potvrđuje poznatu sliku: „savršena“ žena sa plavom kosom, preplanulim tenom i vitkom figurom; „idealni“ muškarac, mišićav i snažan sa izraženim crtama lica. Ovaj digitalni prikaz odražava kolektivne predrasude oblikovane decenijama kulturnog uticaja, sada pojačane društvenim mrežama.

Ženski ideal: Plava kosa, preplanuli ten i lepota

AI jasno prikazuje savršenu ženu. Oko 40 procenata najpopularnijih fotografija prikazuje žene sa plavom kosom, smeđim očima i preplanulim tenom. Ovi fizički atributi dominiraju jer dobijaju najviše interakcija, što ukazuje na jaku preferenciju oblikovanu lajkove i komentarima korisnika.

Pored boje kose i očiju, AI generisane žene imaju besprekornu kožu, vitku figuru i simetrične crte lica. Ovaj trend odražava dugogodišnje kulturne ideale, ali digitalna pažnja dodatno pojačava pritisak, naročito jer mnoge stvarne slike koriste filtere ili estetske zahvate. Tako AI prikaz lepote spaja prirodne osobine sa uticajem savremenih estetskih trendova.

Foto: Printscreen

Savremeni muškarac: Mišići, brada i izražajan izgled

Prema AI analizi, idealan muškarac danas ima mišićavo telo, urednu bradu i najčešće smeđe oči. Oko 70 procenata idealnih muških slika prikazuje ove karakteristike, uz istaknute jagodice i glatku, kožu bez bora, što se često povezuje sa mladalačkom svežinom.

Zastupljenost brada na polovini ovih fotografija pokazuje koliko trendovi negovanja utiču na percepciju privlačnosti. Ipak, osnovna poruka ostaje ista: snaga i robusnost definišu mušku privlačnost na društvenim mrežama. Ovaj digitalni standard usklađen je sa popularnim medijskim i fitnes idealima iz poslednjih godina, potvrđujući dugotrajnost ovog muževnog koncepta.

Foto: Printscreen

Kada digitalna lepota postaje mač sa dve oštrice

Iako je AI vizija savršenstva jasna, stručnjaci upozoravaju da može pojačati štetne pritiske na mentalno zdravlje. Nerealni standardi lepote koji se šire online doprinose nezadovoljstvu telesnim izgledom, naročito kod mladih.

Neprestana potraga za savršenim izgledom je iscrpljujuća i često štetna. Društvene mreže ne samo da odražavaju stvarnost, već je i oblikuju, postavljajući standarde koje malo ko može realno da dostigne. Ovaj začarani krug može dovesti do frustracije, anksioznosti i poremećaja u ishrani, zbog čega je svest i balans važniji nego ikada.

Moć i opasnost uticaja društvenih mreža

AI „objektivni“ rezultati uopšte nisu neutralni. Oni pokazuju kako algoritmi odražavaju i pojačavaju postojeće predrasude, učvršćujući uske standarde lepote koji utiču na milione ljudi širom sveta.

Osvetljavanjem ovih procesa, poziva se na kritičko sagledavanje kako sadržaj na društvenim mrežama oblikuje našu percepciju sebe. Cilj je da se podstaknu zdraviji razgovori o lepoti, koji slave različitost i autentičnost, podsećajući nas da prava privlačnost prevazilazi lajkove i filtere.