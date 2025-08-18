Slušaj vest

Meta Platforms je tokom 2024. godine izdvojila čak 27 miliona dolara za zaštitu izvršnog direktora Marka Zakerberga, više nego što su ukupno potrošili direktori kompanija kao što su Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon i Alphabet zajedno. U svetu gde su tehnološki lideri izloženi sve većim pretnjama, Meta očigledno prednjači u trošenju na ličnu sigurnost.

Prema izveštaju Fortune-a, sredstva su namenjena ne samo ličnom obezbeđenju, već i sajber zaštiti, utvrđenim rezidencijama i privatnim letovima. Ovakav nivo zaštite pokazuje koliko Zakerbergova javna uloga i kontroverze koje prate njegov rad povećavaju bezbednosni rizik, a samim tim i cenu zaštite.

Foto: Shutterstock

Ogromna razlika u odnosu na druge

Nvidia je 2024. potrošila 3,5 miliona dolara za zaštitu svog direktora Džensena Huanga, što predstavlja rast u odnosu na 2,2 miliona iz prethodne godine. Apple, Amazon i Microsoft su u svojim izveštajima naveli troškove u znatno manjim iznosima, u rasponu od nekoliko miliona dolara.

Meta se ovim troškovima izdvojila kao ekstreman primer u industriji. Zakerbergov imidž kao kontroverzne ličnosti, od uloge u skandalima sa podacima do uticaja njegovih platformi na društvo, očigledno ga čini ciljem za brojne pretnje, što kompanija koristi kao glavni argument za ovakve budžete.

Foto: Shutterstock

Industrijski trend rasta bezbednosnih troškova

Ovo nije izolovan slučaj. Najveće tehnološke firme su u 2024. godini potrošile preko 45 miliona dolara na zaštitu svojih lidera, što je 10% više nego prethodne godine. Analiza Financial Times-a, koju je prenela platforma The Logic, ukazuje da se bezbednost direktora sve više posmatra kao prioritet.

Pojedini događaji dodatno su ubrzali ovaj trend, poput ubistva izvršnog direktora UnitedHealthcare-a, Brajana Tompsona. Kompanije kao Lockheed Martin odmah su reagovale uklanjanjem fotografija direktora sa svojih sajtova i uvođenjem obaveznih privatnih letova za rukovodstvo.

Foto: AP Hogp, Printskrin X

Kontroverze i kritike zbog "dvostrukih standarda"

Zakerberg je često meta javnih i medijskih kritika, ne samo zbog skandala vezanih za privatnost podataka i širenje dezinformacija, već i zbog kontradiktornog ponašanja. Tako je, na primer, u javnosti istaknuto da njegova porodična fondacija finansira projekte za smanjenje finansiranja policije, dok se istovremeno troše desetine miliona dolara na njegovu ličnu zaštitu.

Business Today je objavio da je Meta tokom tri godine, do kraja 2023, potrošila 43 miliona dolara na Zakerbergovu bezbednost. U međuvremenu, akcionari su u 2025. pokrenuli tužbu vrednu 8 milijardi dolara, povezanu sa kaznama iz skandala Cambridge Analytica, ukazujući na dublje pitanje odgovornosti i upravljanja u kompaniji.

Foto: Shutterstock

Da li je ovo nova norma?

Zakerbergov budžet za bezbednost je porastao sa 14 miliona dolara u 2023. na čak 27 miliona u 2024, uprkos masovnim otpuštanjima u kompaniji. Reddit diskusije, kao i medijske analize, ukazuju na podele u javnosti. Neki vide ove troškove kao nužnu zaštitu, dok drugi smatraju da je reč o preteranom luksuzu.

Bez obzira na mišljenja, jedno je jasno: bezbednost direktora postaje strateško pitanje. Kako tehnološki lideri sve više oblikuju javni diskurs i politiku, njihova zaštita prelazi iz domena luksuza u nužnost koja menja prioritete u korporativnim budžetima i stvara dodatne tenzije među akcionarima.