Francuski strimer Rafael Graven, poznat po pseudonimu Jeanpormanove, preminuo je tokom prenosa uživo na platformi Kick, ostavljajući svoje pratioce u stanju šoka. Njegova smrt dogodila se dok je spavao, a telo je pronađeno u selu Kont, severno od Nice. Imao je 46 godina.

Graven je tokom prethodnih nedelja izvodio niz ekstremnih izazova koji su uključivali dugotrajnu deprivaciju sna, što su njegovi gledaoci mogli pratiti u realnom vremenu. Publika je danima gledala kako njegovo fizičko i mentalno stanje opada, ali pravi razmeri posledica postali su jasni tek kada je potvrđena njegova smrt.

Meseci pritiska i poniženja pred kamerama

Prema rečima francuske ministarke za digitalna pitanja Klare Šapaz, Graven je mesecima trpeo poniženja i psihički pritisak pred publikom. Ona je slučaj ocenila kao apsolutni užas i uputila ga medijskom regulatoru Arcom i državnoj platformi za prijavu štetnog sadržaja Faraos.

Njegov sadržaj se sve više pretvarao u spiralu autodestruktivnog ponašanja koje je delovalo kao rezultat pritiska zajednice, algoritama i želje za viralnošću. Gledaoci su umesto zabave dobijali sve mračniji prikaz strimerovog stvarnog stanja, ali reakcije platforme i publike izostale su dok nije bilo kasno.

Kick pod žestokim kritikama

Kick platforma koja pokušava da se nametne kao alternativa Twitchu, izdala je saopštenje u kojem izražava duboku potresenost zbog smrti svog kreatora i najavila hitno preispitivanje uslova i procedura koje se tiču zaštite korisnika. Graven je tamo imao preko milion pratilaca.

Ipak, brojni korisnici i posmatrači kritikuju Kick zbog nedostatka preventivnih mehanizama i reakcije na očigledne znake krize. Platforma tvrdi da ima pravila koja štite kreatore, ali u ovom slučaju ona očigledno nisu bila dovoljna, ni u pogledu nadzora ni intervencije.

Istraga otvorena, institucije traže odgovornost

Francusko tužilaštvo otvorilo je istragu i naložilo obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti. Zvanične informacije ukazuju na prirodnu smrt tokom sna, ali pod okolnostima koje su izazvale brojne etičke i pravne dileme.

U međuvremenu, komesarka za prava dece Sara El Airi upozorila je da su ovakvi sadržaji posebno opasni za mlađe korisnike interneta. Pozvala je platforme da preuzmu ozbiljniju odgovornost, a roditelje da budu oprezni i nadgledaju sadržaj koji njihova deca konzumiraju.

Digitalna zajednica u šoku

Gravenova smrt izazvala je buru reakcija na društvenim mrežama. Njegov kolega Naruto oprostio se dirljivim rečima, nazivajući ga bratom i partnerom, dok je strimer Oven Senazandoti apelovao na publiku da ne širi snimke njegovih poslednjih trenutaka.

Mnogi korisnici traže širu debatu o granicama zabave na internetu, odgovornosti platformi i uticaju online pritiska na mentalno zdravlje stvaralaca sadržaja. Gravenova smrt postaje tragičan simbol tamne strane digitalne popularnosti, u kojoj su granice između performansa i stvarnog bola potpuno izbrisane.