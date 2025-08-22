Slušaj vest

Kineski startap Robotera predstavio je humanoidnog robota L7 koji je zapanjio stručnjake širom sveta svojom sposobnošću da dostigne brzinu od 14 km/h. Time je L7 postao najbrži robot te vrste do sada, sposoban da na ravnoj podlozi pretrči brže od prosečnog čoveka, što je do sada bio nezamisliv scenario za dvonožne robote.

Brzina, međutim, nije jedini adut ovog čuda tehnologije. L7 je konstruisan da kombinuje snagu, balans i koordinaciju sa visokim stepenom agilnosti, što ga čini pogodnim za različite primene, od teških industrijskih zadataka do aktivnosti koje zahtevaju preciznu motoriku.

Foto: printscreen YT

Arhitektura „telo + mozak“

L7 se oslanja na inovativnu arhitekturu koja razdvaja sistem kontrole (mozak) i mehaničku strukturu (telo), omogućavajući robota da se ponaša kao koherentna, pametna celina. Ovakav pristup donosi novu dimenziju u koordinaciji pokreta, što je do sada bilo ograničenje za mnoge robote.

Rezultat je impresivna fluidnost u kretanju. L7 ne samo da brzo trči, već i s lakoćom izvodi kompleksne pokrete poput okreta, skokova i plesnih rutina. Tokom demonstracija pokazao je da može da balansira pri naglim promenama pravca, što potvrđuje nivo sofisticiranosti viđen samo u eksperimentalnim uslovima.

Foto: printscreen YT

Iz fabrike na scenu: Višenamenski radnik nove ere

L7 je testiran u simulacijama proizvodnih pogona, gde se pokazao kao sposoban da sortira predmete na pokretnoj traci i precizno rukuje električnim alatima. Njegove performanse jasno ukazuju na potencijal za široku primenu u industriji, posebno u sektorima gde je potrebna kombinacija snage i pažnje na detalje.

Zahvaljujući 55 stepeni slobode pokreta i višesenzorskom sistemu koji omogućava sveobuhvatnu prostornu orijentaciju, L7 može da prilagodi svoje ponašanje u realnom vremenu. To ga čini korisnim ne samo u proizvodnji i logistici, već i u sektorima poput zabave i usluga, gde se zahteva interakcija s promenljivim okruženjem.

Humanoidni robot L7 iz Kine kombinuje brzinu, snagu i preciznu kontrolu pokreta u jednom futurističkom telu. Foto: printscreen YT

Od STAR1 do L7: Evolucija robotičke spretnosti

L7 je direktni naslednik ranijeg modela STAR1, koji je privukao pažnju demonstracijom finoće pokreta, uključujući i upotrebu štapića za jelo. Novi model dodatno unapređuje sposobnosti kroz poboljšanu mehaniku nogu i veću preciznost u manipulaciji objektima gornjim ekstremitetima.

Ono što L7 izdvaja jeste i mogućnost lake nadogradnje. Kompanija Robotera nudi verziju M7, prilagođenu istraživanju i sakupljanju podataka, koja se kasnije može pretvoriti u punopravni L7. Time se potvrđuje njihova strategija razvoja robota koji nisu samo moćni, već i prilagodljivi različitim zahtevima tržišta.

Neskriveni potencijal i neizbežna pitanja

Iako Robotera još uvek nije objavila detalje o trajanju baterije, poznato je da L7 koristi sistem zamene baterija koji omogućava gotovo neprekidan rad. Ova funkcionalnost daje robotu prednost u scenarijima koji zahtevaju duge radne cikluse bez pauze, još jedan korak ka potpunoj automatizaciji radnog procesa.

Dok mnogi aplaudiraju ovom tehnološkom podvigu, u pozadini raste zabrinutost. Ako roboti mogu da trče, balansiraju, manipulišu i uče, gde je granica? L7 ne dolazi da pomogne, već potencijalno da zameni. I dok nas zadivljuje svojim performansama, postavlja i važno pitanje: šta znači biti čovek u svetu gde mašine više nisu samo alati, već konkurencija?