Još 1980-ih, kada je internet bio u povoju, zemljama su dodeljivane nacionalne internet domene. Tako su SAD dobile .us, Velika Britanija .uk, a malo karipsko ostrvo Angvila, ni ne sluteći buduću vrednost, dobilo je domenu .ai.

Decenijama kasnije, zahvaljujući eksplozivnom razvoju veštačke inteligencije (AI), ova domena postala je izuzetno tražena. Kompanije iz celog sveta sada plaćaju Angvili da registruju web adrese koje se završavaju na .ai, a interesovanje ne prestaje da raste.

Milionske sume za digitalna imena

Primer koji je privukao veliku pažnju jeste američki tehnološki preduzetnik Dharmesh Shah, koji je platio čak 700.000 dolara za domen you.ai. On kaže da je imao ideju za AI proizvod koji bi omogućio ljudima da kreiraju digitalne verzije sebe za obavljanje zadataka.

Ovo nije usamljeni slučaj. Broj .ai domena je u poslednjih pet godina porastao više od deset puta, a samo u prethodnih 12 meseci se udvostručio. Rastuća potražnja pretvorila je ovu malu karipsku teritoriju u ključnog igrača na digitalnom tržištu.

Mala ekonomija s velikim potencijalom

Angvila ima oko 16.000 stanovnika i tradicionalno se oslanja na turizam, koji čini oko 37% njenih prihoda. Iako je zabeležen rekordni broj turista prošle godine, preko 111.000, sektor ostaje ranjiv zbog čestih uragana.

Zato je prihod od domena postao strateški važan. Prema budžetskom dokumentu za 2025. godinu, Angvila je 2024. godine zaradila 105,5 miliona istočnokaripskih dolara, oko 39 miliona američkih dolara, samo od prodaje .ai domena, što predstavlja skoro četvrtinu ukupnih državnih prihoda.

Digitalna infrastruktura pod američkom zaštitom

Kako bi osigurala stabilnost prihoda, Angvila je 2024. godine potpisala petogodišnji ugovor sa američkom firmom Identity Digital, specijalizovanom za upravljanje internet domenima. Partnerstvo se bazira na modelu podele prihoda, firma uzima oko 10%, a ostatak ide vladi Angvile.

Početkom 2025. godine, svi .ai domeni su premešteni sa lokalnih servera na globalnu mrežu Identity Digital-a kako bi se izbegli prekidi rada zbog uragana ili nestanka struje. Ova odluka osigurava kontinuitet i štiti ključni izvor prihoda ostrva.

Tržište koje cveta iz dana u dan

Cena registracije .ai domena kreće se od 150 do 200 dolara, uz sličan iznos za obnovu svake dve godine. Međutim, najtraženija imena prodaju se na aukcijama za desetine, pa i stotine hiljada dolara.

Primeri iz 2025. uključuju cloud.ai, koji je prodat za 600.000 dolara, i law.ai za 350.000 dolara. Ipak, rekorder ostaje you.ai. Vlasnik Dharmesh Shah tvrdi da domen još nije aktivirao jer je zauzet drugim projektima, ali ne isključuje mogućnost prodaje u budućnosti.

Ulaganje u budućnost ostrva

Za razliku od pacifičke države Tuvalu, koja je ranije prodala ekskluzivna prava na svoju .tv domenu za fiksnu cenu, Angvila je zadržala fleksibilniji model sa deljenjem prihoda. To joj omogućava da dugoročno profitira kako tržište raste.

Vlada planira da nove prihode iskoristi za izgradnju modernog aerodroma, unapređenje zdravstvene zaštite i razvoj infrastrukture. Kako broj registrovanih .ai domena brzo ide ka milionu, meštani Angvile se nadaju da će taj novac biti mudro uložen u njihov prosperitet.