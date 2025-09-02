Slušaj vest

Kada pop grupe i rok bendovi vežbaju ili nastupaju, oslanjaju se na gitare, klavijature i bubnjarske palice. Oliver Meken, britanski AI muzički kreator poznat kao Imoliver, ne koristi instrumente već čatbota da bi pravio muziku. Njegove pesme pokrivaju različite žanrove, od indie-popa do elektro-soula i kantri-repa, ali on nema muzičko obrazovanje ili talenat za sviranje.

Meken je nekadašnji vizuelni dizajner koji je počeo da eksperimentiše sa veštačkom inteligencijom kako bi dao život svojim tekstovima. Nedavno je postao prvi AI muzičar koji je potpisao ugovor sa nezavisnom izdavačkom kućom Hallwood Media nakon što je njegova pesma pod nazivom „Stone“ ostvarila tri miliona strimova na različitim platformama.

Talasi sintetičke muzike i viralni fenomeni

AI alati za kreiranje muzike, poput Suno i Udio, doneli su novi talas sintetičke muzike. Najpoznatiji primer je fiktivna grupa Velvet Sundown koja je postala viralna iako su sve pesme, tekstovi i vizuelni sadržaji stvoreni isključivo pomoću AI. Ovo je izazvalo široku debatu o ulozi veštačke inteligencije u muzici.

Dok neki pozdravljaju novu eru muzike, drugi se plaše da će automatski generisani sadržaj doneti pad kvaliteta i zasićenje tržišta. AI generisani sadržaji demokratizuju muzičku produkciju, ali istovremeno prete da poremete postojeće poslovne modele u industriji.

Uticaj AI muzike na globalno tržište

Iako stručnjaci predviđaju da će generativni AI u potpunosti promeniti muzičku industriju, malo se zna o njegovom stvarnom uticaju na tržište vredno skoro 30 milijardi dolara. Prema podacima streaming servisa Deezer, 18 odsto novih pesama na njihovoj platformi dnevno nastaje zahvaljujući AI, ali one čine veoma mali deo ukupnih strimova.

Veće platforme poput Spotify-ja nisu dale informacije o AI muzici, dok kompanije koje prave AI alate ne otkrivaju koliko korisnika imaju ni koliko su pesama generisale. Ovo ukazuje da je AI muzika još uvek u fazi rasta i pronalaženja svoje publike.

Kontroverze i pravne borbe u muzičkoj industriji

Muzičari i izdavači zabrinuti su zbog korišćenja njihovih snimaka za treniranje AI modela. Velike kompanije poput Sony Music, Universal Music i Warner Records podnele su tužbe protiv Suno i Udio zbog kršenja autorskih prava. Očekuju se pregovori o uslovima plaćanja umetnicima čiji rad se koristi za kreiranje AI muzike.

U međuvremenu, više od hiljadu muzičara širom sveta protestovalo je protiv planiranih zakonskih promena koje bi mogle ograničiti njihovu kreativnu kontrolu. Dok neki muzičari odbacuju AI, drugi, poput will.i.am i Timbalanda, aktivno koriste tehnologiju.

Nova era muzičke produkcije

Za mnoge AI muzika je samo novi alat koji podseća na nekadašnje inovacije poput AutoTune-a ili bubnjarskih mašina. Kreatori poput Skota Smita iz benda Pulse Empire ističu da AI ne zamenjuje trud i kreativnost već ih nadograđuje. Iako AI može brzo da generiše stihove, mnogi i dalje preferiraju da pišu sopstvene tekstove.

Meken i drugi AI muzičari često prave stotine verzija pesama dok ne budu zadovoljni krajnjim rezultatom. Eksperti veruju da će AI omogućiti široj publici da stvara muziku i potencijalno menja način na koji nastaju hitovi. Međutim, pravna pitanja i dalje predstavljaju veliki izazov za ovu novu tehnologiju.