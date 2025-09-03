Slušaj vest

Jian Zhang, dugogodišnji vođa istraživanja u oblasti robotike u Apple-u, napustio je kompaniju i prešao u Meta. Ovaj potez deo je sve većeg trenda odlazaka iz Apple-ovog tima za Foundation Models i ukazuje na potencijalne promene u strategiji razvoja veštačke inteligencije unutar Apple-a.

Njegov odlazak dolazi u trenutku kada se još troje članova tima pridružilo kompanijama kao što su OpenAI i Anthropic. To dodatno pojačava spekulacije da Apple razmatra novi pristup razvoju sopstvenih AI rešenja.

Ko je Jian Zhang

Prema informacijama sa njegovog LinkedIn profila, Jian Zhang je diplomirao mehatroniku na Univerzitetu Zhejiang, a zatim doktorirao inženjering na Univerzitetu Purdue, gde je kasnije i predavao. Njegovo akademsko iskustvo dalo mu je čvrstu osnovu za ulazak u industriju visokih tehnologija.

Zhang se 2015. pridružio Apple-u, gde je vodio mali tim istraživača fokusiranih na automatizaciju i primenu veštačke inteligencije u robotici. Njegov tim bio je deo šireg sektora za veštačku inteligenciju i mašinsko učenje, koji je ključan za buduće proizvode kompanije.

Apple razvijao robote

Apple je, prema izveštajima, radio na razvoju eksperimentalnog stonog uređaja sa pokretnim ekranom i robotskom rukom, namenjenog za korišćenje u maloprodajnim objektima. Iako projekat nikada nije zvanično predstavljen, Zhangov tim imao je centralnu ulogu u tim istraživanjima.

Ova tehnologija bila je deo Apple-ove šire vizije budućnosti, u kojoj bi automatizacija i veštačka inteligencija značajno unapredile korisničko iskustvo. Zhangov odlazak otvara pitanje da li će ti planovi biti odloženi ili preusmereni u drugom pravcu.

Meta gradi tim iz snova

U kompaniji Meta, Jian Zhang se pridružuje Robotics Studio odeljenju unutar Reality Labs divizije, koja razvija proizvode budućnosti. Njegov prelazak pokazuje ambicije Meta-e da proširi svoje prisustvo u oblasti fizičke robotike, ne samo u virtuelnim prostorima.

Zhang nije jedini koji je promenio tim. Prema izveštajima, skoro deset članova Apple-ovog Foundation Models tima napustilo je kompaniju i pridružilo se konkurenciji, čime Meta, OpenAI i Anthropic dodatno jačaju svoje pozicije u razvoju napredne veštačke inteligencije.

Apple preispituje AI strategiju?

Pored Zhanga, Apple su napustili i John Peebles, Nan Du i Zhao Meng. Peebles i Du prešli su u OpenAI, dok se Zhao pridružio kompaniji Anthropic. Sva četvorica bili su deo Foundation Models tima, ključnog za razvoj Apple Intelligence sistema.

Odlazak ovih stručnjaka dolazi u trenutku kada Apple još uvek pokušava da pronađe jasan pravac za unapređenje Siri asistenta. Istovremeno, konkurentske firme, predvođene Meta-om, agresivno regrutuju vrhunske stručnjake, nudeći pakete koji navodno dostižu vrednost i do 200 miliona dolara.