Kako se bliži septembar, roditelji širom zemlje ulaze u poznatu trku s vremenom. Šta kupiti detetu za školu? Među najčešćim pitanjima jeste da li je bolji izbor laptop ili tablet. Iako na prvi pogled tablet deluje kao zgodnije i jeftinije rešenje, u praksi se često pokaže kao početak mnogo skupljeg problema.

Tableti jesu lagani, jednostavni za korišćenje i vizuelno privlačni, ali kad se školovanje ozbiljno zahukta, počinju da isplivavaju njihova ograničenja. Word, Excel, Zoom, prezentacije i platforme kao što su Google Classroom zahtevaju ozbiljniju mašinu od uređaja koji je prvenstveno namenjen za zabavu.

Foto: Shutterstock

Zašto "jeftinije" brzo postane skuplje

Roditelji često prave istu grešku. U pokušaju da uštede, kupe tablet i misle da su rešili problem. Ali kada dete krene da se suočava sa zadacima koje ne može da obradi na tom uređaju, rešenje postaje novo ulaganje u laptop koji su mogli odmah da kupe.

Umesto da budu u plusu, roditelji završe sa duplim troškom, a dete gubi vreme pokušavajući da uradi domaći na uređaju koji jednostavno nije za to napravljen. Tablet se tada pretvara u skupu grešku, a ne u korisno rešenje.

Foto: Shutterstock

Tehnika koja prati tempo nastave

Moderni školski programi sve više se oslanjaju na digitalne alate i platforme. Već od petog razreda, deca se svakodnevno susreću sa zadacima koji zahtevaju kucanje, istraživanje, pravljenje prezentacija i učešće u video časovima. Sve to traži stabilan sistem i uređaj koji ne koči pri otvaranju više prozora.

Laptop pruža upravo to. Puna tastatura, veća radna površina, jači procesor i bolja kompatibilnost sa svim softverima koji se koriste u nastavi čine ga daleko boljim izborom. U odnosu na tablet nudi više mogućnosti za ozbiljan rad.

Foto: Shutterstock

Cena nije samo broj, već vrednost za novac

Za oko 300 evra moguće je pronaći laptop koji ima pristojne performanse, dugotrajnu bateriju i SSD disk za brzo pokretanje aplikacija. S druge strane, tablet u istom cenovnom rangu najčešće nudi slabiji procesor, manji ekran i bateriju koja se brzo prazni kada se koriste zahtevnije aplikacije.

Iako je na prvi pogled privlačan zbog manje težine i kompaktnog dizajna, tablet gubi prednost kada mu se doda tastatura, zaštitna futrola i dodatni softver. Cena tada raste, a razlika u praktičnosti u odnosu na laptop gotovo nestaje.

Foto: Shutterstock

Pametan izbor na početku štedi vreme i novac

Tableti mogu biti korisni kao dodatni uređaji za čitanje, gledanje edukativnih sadržaja ili laganije zadatke, ali kao primarni alat za školu teško da mogu da isprate tempo. Roditelji koji žele trajno i pouzdano rešenje biraju laptop odmah, bez dodatnih ulaganja nekoliko meseci kasnije.