U retkom i intimnom uvidu u um Stiva Džobsa, privatni mejl koji je poslao sebi godinu dana pre smrti sada je dospeo u javnost, otkrivajući stranu osnivača Apple-a koju malo ko je video. Poslat sa njegovog iPada na njegovu Apple email adresu 2. septembra 2010. godine, ova poruka skida mit o usamljenom geniju i pokazuje čoveka duboko svestanog svog mesta u širokoj ljudskoj mreži.

Džobs iskreno priznaje bezbrojne doprinose drugih koji su oblikovali njegov život i rad. „Malo uzgajam hranu koju jedem... govorim jezik koji nisam izmislio... dirnut sam muzikom koju nisam stvorio“, napisao je. Ovaj mejl ruši popularni narativ o Džobsu kao samostalnom inovatoru i predstavlja snažnu izjavu poniznosti i zahvalnosti.

Foto: JUSTIN SULLIVAN / Getty images / Profimedia

Poruka rođena iz razmišljanja i stvarnosti

Vreme kada je ovaj mejl poslat ima posebno značenje. Godine 2010, Džobs je još uvek bio na čelu Apple-a, vodeći kompaniju kroz revolucionarne proizvode poput iPhone 4 i iPad 2, iako mu je zdravlje bilo ozbiljno narušeno. Uprkos bolesti, njegov um je ostao oštar, a ovaj mejl otkriva retki trenutak introspektivnosti koji kontrastira sa njegovim poznatim bespoštednim javnim imidžom.

Ovaj mejl nije bio namenjen javnosti. Njegovo objavljivanje putem Arhive Stiva Džobsa, projekta koji su pokrenuli Lorin Pauel Džobs, Tim Kuk i Džoni Ajv kako bi sačuvali i podelili njegovu zaostavštinu, pruža jedinstven pogled na Džobsovu ličnu filozofiju. Arhiva otkriva delove njegovog karaktera koji retko dospevaju u medije, ali su ključni za razumevanje čoveka iza uspeha Apple-a.

Foto: Shutterstock

Priznanje nevidljive mreže ljudskog napora

Jedan od najimpresivnijih delova Džobsovog mejla jeste priznanje povezanih ljudskih doprinosa koji oblikuju savremeni život. On priznaje da nije izmislio matematiku, jezik ili tehnologiju sa kojom svakodnevno radi, naglašavajući da je inovacija kumulativan proces, zasnovan na radu i kreativnosti bezbrojnih pojedinaca.

Ova poniznost oštro se razlikuje od slike „samoostvarenog“ preduzetnika. Džobs je bio svestan da svaki uspeh počiva na temeljima koje su postavili drugi, naučnici, inženjeri, umetnici i čitave generacije pre njega. Njegova izjava o ljubavi i divljenju prema „mojoj vrsti, živim i mrtvim“ otkriva pogled na svet utemeljen na međuzavisnosti, a ne na individualnoj slavi.

Stiv Džobs Foto: MCT / Newscom / Profimedia

Filozofija i duhovnost iza inovatora

Džobsovo razmišljanje odražava filozofske ideje o povezanosti i zahvalnosti kojima se bavio tokom života, uključujući uticaje zen budizma. Njegovo priznavanje kolektivnih ljudskih dostignuća uklapa se u ove ideje, ističući širi osećaj pripadnosti i odgovornosti.

Iako slavan po ulozi u transformaciji tehnologije, Džobs nikada nije tvrdio da je sam izumitelj. Nije kreirao tranzistor ili objektno orijentisano programiranje, ali je posedovao jedinstven talenat za viziju, dizajn i povezivanje ideja. Ovaj mejl je iskrena potvrda njegove uloge kao koordinatora i integratora, a ne usamljenog pronalazača.

Stiv Džobs Foto: Profimedia

Zaostavština zahvalnosti sačuvana za buduće generacije

Fakt da je ova duboko lična poruka poslata sa iPada, samog proizvoda Džobsove revolucionarne vizije, dodaje simboličnu dimenziju poruci. To odražava upravo ekosistem inovacije, saradnje i ljudskog doprinosa koje je on tako jasno cenio.

Sada kada Arhiva Stiva Džobsa čini ovakve zapise dostupnim javnosti, njegova zaostavština prevazilazi same proizvode, uključujući njegove misli, filozofiju i poniznost. Ovaj mejl snažno podseća da i najveći inovatori duguju svoja dostignuća širokoj, često nevidljivoj zajednici i da su zahvalnost i povezanost podjednako važni kao i genijalnost u oblikovanju budućnosti.