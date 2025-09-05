Slušaj vest

Posle više od dve decenije, Meta oživljava jednu od najstarijih i najneobičnijih funkcija na Facebooku, bockanje. Nekada smatrano digitalnim znakom pažnje bez pravog smisla, bockanje sada dobija modernu verziju sa ciljem da privuče mlađe korisnike.

Kompanija je preko Instagrama najavila da će bockanje ponovo biti lako dostupno na profilima korisnika u Facebook aplikaciji. Takođe, korisnici sada mogu da posete facebook.com/pokes kako bi videli istoriju svojih bockanja, čime funkcija dobija vidljivost koju odavno nije imala.

Foto: Shutterstock

Nostalgija ili očajnički potez

Bockanje je uvedeno u ranim danima Facebook-a, kada su opcije za interakciju bile ograničene. U to vreme, moglo se ostaviti komentar na nečijem zidu, i naravno, poslati bockanje. Značenje tog poteza nikada nije bilo sasvim jasno, zavisno od konteksta, bilo je tumačeno kao flert ili kao neprijatna šala.

Uprkos tome što nikada nije imalo konkretnu funkciju, bockanje je postalo deo identiteta Facebooka. Vremenom je, sa pojavom novih opcija i redizajna platforme, potisnuto u zapećak. Iako nikada nije potpuno uklonjeno, bilo ga je gotovo nemoguće pronaći bez preciznog znanja gde da se traži.

Foto: Shutterstock

Igrifikacija bockanja za novu generaciju

Ovog puta, Meta pokušava da funkciji udahne nov život kroz igrifikaciju. Uvedene su emotikonske oznake koje se pojavljuju u zavisnosti od broja razmenjenih bockanja među korisnicima, što podseća na sistem nagrađivanja kakav koristi Snapchat.

Kompanija je prošle godine objavila da je zabeležila čak 13 puta veći broj bockanja nakon što je funkciju ponovo učinila vidljivom putem pretrage. Sada izgleda da želi da iskoristi taj talas interesovanja, posebno među mladim korisnicima koji nisu ni doživeli originalnu eru Facebook bockanja.

Foto: Shutterstock

Povratak originalnog Facebooka

Mark Zakerberg je više puta isticao da želi da vrati duh "starog Facebooka", gde su u fokusu bili stvarni prijatelji, a ne algoritamski servirani sadržaji. Bockanje se savršeno uklapa u taj koncept, koliko god bilo čudno, bilo je autentično.

Povratak ove funkcije deo je šire strategije kompanije da ponovo osvoji mlađu publiku. U eri kada svi nude slične forme komunikacije, oslanjanje na jednu staru, smešnu i pomalo besmislenu funkciju moglo bi da bude upravo ono što Meta treba da se izdvoji.

Foto: Shutterstock

Može li Meta opet povratiti popularnost

Ključno pitanje je hoće li današnji korisnici prihvatiti bockanje ili će ga odbaciti kao zastarelu foru. Mlađa publika je odrasla uz dinamične načine komunikacije, od direktnih poruka do kratkotrajnih storija. Jedan klik bez konkretnog rezultata možda više ne nosi istu težinu.

Ipak, Meta očigledno želi da proveri reakcije. Time što vraća bockanje u fokus i dodaje mu elemente igre, kompanija pokušava da spoji nostalgiju, zabavu i možda malo ironije, ne bi li udahnula novi život u jednu od najneobičnijih opcija koje je Facebook ikada imao.