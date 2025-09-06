Slušaj vest

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro pokazao je sklopivi Huawei telefon tokom nacionalnog obraćanja ove nedelje i izneo smelu tvrdnju. Telefon, koji mu je poklonio kineski predsednik Si Đinping, navodno je imun na američki nadzor.

"Ovo je najbolji telefon na svetu", rekao je Maduro, hvaleći Huawei tehnologiju. "Amerikanci ne mogu da ga haknu. Ni njihovi špijunski avioni, ni njihovi sateliti." Međutim, stručnjaci za sajber bezbednost smatraju da je takvo uverenje više fikcija nego činjenica.

Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia

Sklopivi Huawei u središtu političke poruke

Telefon koji je prikazao Maduro izgleda kao Huawei Mate X6, sklopivi model lansiran 2024. godine. Radi na HarmonyOS operativnom sistemu, koji je Huawei razvio nakon što je izgubio pristup Google Android platformi zbog američkih sankcija.

Iako HarmonyOS predstavlja pokušaj tehnološke samostalnosti Kine, stručnjaci upozoravaju da njegova relativna novost može značiti i veću ranjivost. Za razliku od Androida i iOS-a, koji su decenijama podložni bezbednosnim proverama, HarmonyOS još uvek sazreva.

Foto: Shutterstock

Bezbednost po dizajnu - Stručnjaci nisu uvereni

Iako Huawei kontroliše i hardver i softver svojih uređaja, to ne znači automatski i veću bezbednost. Jedan američki istraživač ranjivosti izjavio je za TechCrunch da takva integracija može čak predstavljati dodatni rizik.

"Novi kod često znači i nove greške", rekao je istraživač. "Huawei ih možda brzo ispravlja, ali trenutno ima više propusta u HarmonyOS-u nego u sistemima poput Androida ili iOS-a." Samo prošlog meseca, Huawei je zakrpio 60 propusta, od kojih je 13 bilo označeno kao visoko rizičnih.

Foto: Shutterstock

NSA i Huawei: Duga istorija sajber špijunaže

Madurova izjava ignoriše važnu činjenicu: američka vlada je već uspešno hakovala Huawei. Procurela dokumenta NSA iz 2014. godine, objavljena u The New York Times-u, otkrila su da su američki špijuni upali u Huawei servere u Kini i instalirali "zadnja vrata".

NSA agenti su tada uspeli da pristupe Huawei centrali u Šenženu, nadgledaju interne komunikacije i analiziraju proizvode kompanije. Cilj nije bio samo špijuniranje Huawei-a, već i razvijanje metoda za eksploataciju njihovih uređaja širom sveta.

Foto: Shutterstock

Huawei priznaje rizike, ali ćuti na izjave

Iako je Maduro glasno branio bezbednost Huawei telefona, sama kompanija nikada nije tvrdila da su njihovi uređaji neprobojni. Naprotiv, Huawei ima posebnu stranicu za korisnike koji sumnjaju da su njihovi telefoni zaraženi malverom ili kompromitovani.

Kompanija obećava redovna bezbednosna ažuriranja, ali napominje da učestalost zakrpa zavisi od modela i operatera. Huawei nije odgovorio na pitanja u vezi sa Madurovim izjavama, niti na šira pitanja o sajber špijunaži i bezbednosti svojih uređaja.