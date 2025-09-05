Slušaj vest

Nije reč o Marku Zakerbergu, osnivaču Facebooka, već o drugom Marku Zakerbergu, advokatu iz SAD koji se suprotstavlja društvenoj mreži. Ovaj pravnik ima isto ime kao i tehnološki milijarder i već godinama vodi borbu sa platformom koja mu stalno gasi nalog. Razlog je, prema Facebooku, da navodno lažno predstavlja poznatu ličnost.

Ovaj neočekivani sukob osvetljava izazove sa kojima se društvene mreže suočavaju pri verifikaciji identiteta. Za advokata, ove suspenzije nisu šala jer su mu kroz godine donele značajne probleme i finansijske gubitke.

Foto: Rod Lamkey / Zuma Press / Profimedia

Suspendovanje naloga i izgubljeni poslovi

Mark S. Zakerberg kaže da mu je nalog pet puta deaktiviran u poslednjih osam godina. Svaka suspenzija poremetila je njegov rad i pravnu praksu. Ove blokade su mu, kako navodi, donele gubitke od hiljada dolara zbog izgubljenih poslovnih prilika.

Ponavljajuće deaktivacije su bile izuzetno frustrirajuće za advokata iz Indijane. On se bavi pravom već 38 godina, mnogo pre nego što je Mark E. Zakerberg postao poznat, ali to nije sprečilo zabunu i greške.

Foto: Shutterstock

Tužba i spor oko oglašavanja

Advokat je podneo tužbu protiv Mete, matične kompanije Facebooka. Tvrdnja u tužbi je da je Meta prekršila ugovor jer je uklonila oglas za koji je on platio 11.000 dolara. Time je, kako tvrdi, ostao uskraćen za koristi koje je očekivao od svoje reklame.

On je opisao situaciju kao da ste platili bilbord pored autoputa, a zatim su ga prekrili zavesom tako da niko ne može da ga vidi. Tužba je podneta na Okružnom sudu Marion i predstavlja ozbiljan pokušaj da se odgovorni dovedu pred lice pravde.

Foto: Shutterstock

Dokazivanje identiteta i frustracija

Uprkos tome što je poslao više dokaza o identitetu, uključujući ličnu kartu, kreditne kartice i nekoliko fotografija svog lica, Mark S. Zakerberg je više puta bio označen kao da ne koristi svoje pravo ime. E-mailovi sa Facebookom koje je podelio sa lokalnim medijima otkrivaju da je platforma sumnjala u njegov identitet.

Advokat jasno pravi razliku između sebe i osnivača Facebooka. Za lokalne medije je rekao: „Ja sam Mark Stiven, a on je Mark Eliot.“ Njegov nalog je vraćen tek nakon što je podneo tužbu.

Odgovor Mete i budući koraci

Meta je potvrdila da je ponovo aktivirala nalog advokata nakon što je ustanovila da je došlo do greške. Kompanija je izrazila zahvalnost na njegovom strpljenju i navela da radi na sprečavanju sličnih problema u budućnosti.

U međuvremenu, Mark S. Zakerberg, stručnjak za pravo bankrotstva, napravio je veb sajt na kome prati slučajeve mešanja i zabuna koje mu njegovo ime izaziva. Među tim slučajevima je i onaj kada ga je država Vašington greškom tužila, što pokazuje koliko su ove greške dosadne i problematične.