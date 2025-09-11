Slušaj vest

Džefri Hinton, jedan od najvažnijih ljudi u istoriji razvoja veštačke inteligencije, upozorio je da će upravo tehnologija koju je pomogao da se razvije uskoro izazvati ozbiljne društvene posledice. Njegova poruka je jasna: bogati će koristiti AI da zamene radnu snagu, što će dovesti do ogromnog rasta nezaposlenosti i još većeg jaza između bogatih i siromašnih.

Hinton je u intervjuu za Financial Times rekao da su optimistične prognoze mnogih tehnoloških lidera samo zavaravanje. Prema njegovim rečima, ono što nas čeka nije utopija, već brutalna realnost kapitalističkog sistema u kojem će veštačka inteligencija služiti interesima manjine.

Foto: Shutterstock

Profit za bogate, siromaštvo za većinu

Prema Hintonu, pravi problem nije u samoj tehnologiji, već u načinu na koji će se koristiti. On smatra da će AI biti iskorišćen prvenstveno za smanjenje troškova rada i povećanje profita, a ne za opšte dobro. To će, kako kaže, obogatiti nekolicinu ljudi, dok će većina ostati bez posla i perspektive.

On je posebno naglasio da to nije greška AI-ja, već rezultat kapitalističke logike. Umesto da se koristi za poboljšanje života svih, veštačka inteligencija će se pretvoriti u sredstvo eksploatacije, a posledice će biti globalne i duboko nepravedne.

Foto: Shutterstock

Univerzalni osnovni prihod nije dovoljno rešenje

Iako neki poput direktora OpenAI-ja Sema Altmana predlažu univerzalni osnovni prihod kao način da se ublaže posledice masovne nezaposlenosti, Hinton ne veruje da je to dovoljno. On smatra da takve mere mogu pomoći u finansijskom smislu, ali ne rešavaju suštinski problem gubitka svrhe i dostojanstva koje ljudima donosi rad.

Bez posla, mnogi bi mogli doživeti osećaj beskorisnosti i socijalne izolacije. Hinton upozorava da ljudi ne žive samo od novca, već im je potreban i osećaj da doprinose društvu. Ako im se to oduzme, posledice mogu biti ozbiljne i po pojedince i po zajednice.

Foto: Shutterstock

Superinteligencija je pitanje vremena

Pored ekonomske destabilizacije, Hinton upozorava i na drugi veliki rizik: razvoj superinteligencije. On tvrdi da mnogi naučnici veruju kako će AI dostići nivo inteligencije viši od ljudskog u roku od pet do dvadeset godina. To više nije naučna fantastika, već sve realniji scenario.

Ova vrsta AI bi mogla da donese ogromne promene u svim oblastima života, ali i da nadmaši ljudsku sposobnost razumevanja i kontrole. Hinton smatra da se ne treba zavaravati optimizmom, već se ozbiljno pripremiti za budućnost u kojoj bi ljudi mogli izgubiti kontrolu nad sopstvenim kreacijama.

Foto: Shutterstock

Mladi ne bi trebalo da ostanu "pozitivni"

Na pitanje kako mladi mogu ostati pozitivni u svetlu ovakvih prognoza, Hinton odgovara gotovo cinično: možda ne bi ni trebalo da ostanu pozitivni. On veruje da bi pesimizam mogao pokrenuti više akcije i odgovornosti nego neosnovani optimizam.

U njegovom poređenju, ako biste teleskopom mogli da vidite vanzemaljsku invaziju za deset godina, ne biste sedeli skrštenih ruku i razmišljali kako da ostanete pozitivni. Umesto toga, pitali biste se kako da preživite. Isto važi i za nadolazeću AI revoluciju. Ignorisanje problema neće ga zaustaviti.