Premijer Albanije Edi Rama objavio je imenovanje novog člana vlade, ali reč je o digitalnoj ličnosti kreiranoj pomoću veštačke inteligencije. Njeno ime je Diella, što na albanskom jeziku znači sunce, a poverena joj je uloga nadzora i upravljanja javnim tenderima u zemlji.

Cilj ovog poteza, kako je istakao Rama, jeste da se eliminišu svi tragovi korupcije iz procesa dodele državnih ugovora. Diella će biti zadužena za analizu ponuda i automatizovano odlučivanje, a vlada je najavila da će time svi tenderi biti u potpunosti transparentni.

Foto: Printscreen/RTS

Od pomoćnice do virtuelne funkcionerke

Pre nego što je dobila novu funkciju, Diella je već bila aktivna na državnoj platformi kao virtuelni asistent. Pomagala je građanima i preduzećima u pribavljanju dokumenata, davanju informacija i pristupu administrativnim uslugama.

Kao takva, već je komunicirala glasom, bila odevena u tradicionalnu albansku nošnju i koristila elektronske pečate. Iako je njeno prisustvo bilo simbolično i ograničeno, prelazak iz uloge asistenta u poziciju ministra znači ozbiljno povećanje odgovornosti.

veštačka inteligencija Foto: Shutterstock

Otvorena pitanja i odsustvo kontrole

Uprkos velikim najavama, vlada nije saopštila ko će pratiti i kontrolisati rad ovog digitalnog člana kabineta. Nema podataka o tome kako se sprečava manipulacija algoritmom niti da li postoji ljudska revizija u procesu donošenja odluka.

Takođe nije jasno kako će se reagovati u slučaju greške, zloupotrebe ili tehničkog kvara. Kritičari upozoravaju da sistem bez jasne odgovornosti može biti podložan rizicima, uprkos deklarativnoj borbi protiv korupcije.

Foto: Shutterstock

Tehnologija u službi političke slike

Uvođenje digitalne ministarke dolazi u trenutku kada Albanija teži ubrzanoj digitalizaciji i priključenju Evropskoj uniji. Borba protiv korupcije u javnim nabavkama jedan je od glavnih zahteva koji Tirana mora ispuniti u procesu pridruživanja.

Iako neki pozdravljaju potez kao inovativan, drugi ga tumače kao marketinški korak usmeren ka međunarodnoj javnosti. Bez zakonodavne regulative i mehanizama nadzora, ovakvi potezi mogu ostati više simbolični nego suštinski.

Foto: Shutterstock

Građani između entuzijazma i skepticizma

Reakcije javnosti su podeljene. Dok jedan deo građana smatra da je uvođenje veštačke inteligencije znak napretka i efikasnosti, drugi izražavaju zabrinutost zbog nedostatka transparentnosti u samom funkcionisanju digitalnog sistema.

Postavlja se pitanje poverenja u tehnologiju koju većina ljudi ne razume dovoljno. Ako odgovornost za donošenje važnih odluka bude prebačena na algoritme, bez ljudskog uvida i kontrole, postoji rizik da se problem ne reši, već samo premesti u drugi oblik.