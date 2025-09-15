Slušaj vest

Neke prevare su toliko neverovatne da pređu sve granice, pa i Zemljinu atmosferu. Tako je jedna baka iz Japana poverovala da se zaljubila u astronauta koji je trenutno "zarobljen u svemiru". Da stvar bude gora, tvrdio je da mu ponestaje kiseonika i da mu treba pomoć. Hitno.

Osamdesetogodišnja penzionerka iz Sappora upoznala je svog "astronauta" na društvenim mrežama u julu. Prevarant se predstavio kao usamljeni muškarac u svemirskoj misiji, a njihovo dopisivanje brzo se pretvorilo u virtuelnu romansu. Sve je išlo "nebeski" dobro dok nije stigao očajnički poziv u pomoć.

Foto: Shutterstock

Kupovina kiseonika, sada i putem interneta

Prevarant je ženi rekao da je "trenutno na svemirskom brodu", pod napadom i da mu ponestaje kiseonika. Jedino rešenje? Novac. Jer, kako drugačije kupiti kiseonik u svemiru ako ne elektronskim putem iz Japana?

I tako, nesrećna žena je poslala oko milion jena (oko 6750 dolara), verujući da pomaže voljenom čoveku da preživi. Kako je taj kiseonik trebalo da stigne do orbite ostaje misterija. Ali jedno je sigurno: Međunarodna svemirska stanica može za taj novac da radi možda četiri minuta.

Foto: Profimedia

Nije prvi a verovatno ni poslednji 'astronaut u nevolji'

Ova bizarna prevara nije usamljena. Internet je pun sličnih primera gde prevaranti glume astronaute, vojnike u tajnim misijama pa čak i plemiće iz izmišljenih zemalja. Jedna žena iz SAD-a prijavila je da ju je kontaktirao "ruski kosmonaut" sa iste pričom i da mu je, naravno, bio potreban novac da se "vrati na Zemlju".

Još jedan slučaj iz Evrope uključuje ženu koja je poslala više od 10 hiljada evra muškarcu koji je tvrdio da je NASA inženjer zaglavljen na Međunarodnoj svemirskoj stanici. Njegov razlog za traženje novca? "Nema dovoljno goriva da se vrati." Da, zaboravio je da napuni rezervoar pre poletanja.

Foto: Shutterstock

Ljubavne prevare cvetaju i skupo koštaju

Prema izveštaju Agence France-Presse, broj romantičnih prevara širom sveta raste. U SAD-u su ljudi tokom 2023. godine izgubili neverovatnih 1,14 milijardi dolara zbog takvih prevara, duplo više nego 2021. godine. Prosečna suma koju je jedna osoba izgubila? Više od 2000 dolara.

Stariji ljudi su posebno laka meta. Žive sami, osećaju se usamljeno i često nisu tehnološki pismeni. Kada im neko pokaže pažnju na internetu, vrlo lako mogu poverovati da je reč o pravoj ljubavi pa čak i ako dolazi iz svemira.

Foto: Shutterstock

AI prevaranti, budućnost koja već vara

Prevaranti danas koriste veštačku inteligenciju da budu još uverljiviji. Neki prave deepfake video snimke sa lažnim, ali savršeno realističnim licima. Drugi imitiraju glasove članova porodice svojih žrtava, pa bake i deke veruju da im je unuk otet i šalju novac za otkup.

Tu su i AI četbotovi, koji bez problema mogu da vode duge emotivne razgovore. Sve to znači da su prevaranti brži, pametniji i što je najgore neverovatno ubedljivi. Ako se vaša baka jedva snalazi sa Viberom, kako će prepoznati da razgovara sa robotom a ne sa svojim voljenim?