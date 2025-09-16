Slušaj vest

Zvezda OnlyFans platforme, Lili Filips, najpoznatija po pomeranju granica u svetu sadržaja za odrasle, sada usmerava pažnju ka veštačkoj inteligenciji. Na nedavnom događaju u industriji izjavila je da razmatra pokretanje AI verzije sebe, nudeći fanovima digitalnu kopiju sposobnu da isporuči sadržaj koji nadmašuje njene fizičke mogućnosti.

Govoreći za Guardian, Filips je objasnila da će fanovi biti potpuno svesni da to nije zaista ona. Ipak, veruje da virtuelna verzija može da se ponaša na načine koji su njoj nedostupni, nudeći veću kreativnu slobodu i potencijalno privlačeći novu publiku. „AI bot može da radi špagu, a to može da razlikuje sadržaj od onog koji imam na svojoj stranici“, rekla je.

Od odustajanja od fakulteta do digitalnog preduzetništva

Filips je prvi put dospela u centar pažnje 2020. godine, kada je donela hrabru odluku da napusti fakultet. Ono što je počelo kao dodatni posao na OnlyFans platformi, brzo je preraslo u stalnu, izuzetno profitabilnu karijeru koja je premašila sve njene ranije planove.

Njen izbor se višestruko isplatio. Kako je potražnja za sadržajem za odrasle rasla, Filips je izgradila lojalnu publiku i pretvorila svoje prisustvo na mreži u uspešan biznis. Danas se pozicionira ne samo kao izvođač, već i kao vizionarka koja povezuje tehnologiju i industriju za odrasle.

Izazov sa 101 muškarcem koji je šokirao internet

Godine 2024, Filips je postala viralna senzacija nakon pojavljivanja u dokumentarcu YouTuber-aDžoša Pitersa pod nazivom „Spavala sam sa 100 muškaraca u jednom danu“. U stvarnosti, brojka je iznosila 101. Ovaj događaj izazvao je burne reakcije i doveo je u središte javne debate o granicama sadržaja za odrasle.

Poređenja sa drugim kontroverznim kreatorkama, poput Boni Blu koja tvrdi da je imala odnose sa preko 1.000 muškaraca u 12 sati, bila su neizbežna. Filips je otišla korak dalje učestvujući u izazovu sa preko 1.100 muškaraca u istom vremenskom periodu. Ove brojke izazvale su i fascinaciju i osudu, ali su joj nesumnjivo obezbedile mesto u istoriji industrije.

Odgovor na kritike i emotivne posledice

Jedan od najdeljenijih trenutaka iz dokumentarca prikazuje Filipsovu kako se slama nakon završenog izazova, što je navelo mnoge da zaključe kako se kaje zbog svoje odluke. U nedavnom gostovanju na jednom podkastu, osvrnula se na te komentare, rekavši da su mediji njene reči izvadili iz konteksta.

Govoreći u emisiji „Should I Delete That“ sa voditeljkama Em Klarkson i Aleks Lajt, objasnila je da je do suza dovela isključivo iscrpljenost. Dan je opisala kao haotičan, naporan i prepun stresa. „Bilo je kao potpuni haos, neorganizovani haos s moje strane“, rekla je. Njena emocionalna reakcija, dodala je, bila je samo rezultat vrlo teškog radnog dana.

Gradnja budućnosti uz manje truda i veći domet

Filips ne krije svoju motivaciju za istraživanje AI mogućnosti. Ona vidi potencijal za proširenje brenda bez fizičkog i psihičkog iscrpljivanja koje nosi konstantna proizvodnja sadržaja. „Ko ne bi voleo da zarađuje, a da ne radi mnogo?“ rekla je uz osmeh.

Uz AI verziju sebe, Filips bi mogla da ponudi fanovima prilagođene doživljaje i održi prisustvo bez zamora koji često pogađa solo kreatore. Kako se industrija za odrasle i dalje razvija, njena spremnost da prihvati novu tehnologiju može postaviti novi standard u digitalnoj ekonomiji kreatora.