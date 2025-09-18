Slušaj vest

Ako ste mislili da je ChatGPT samo prolazni digitalni trend, razmislite ponovo. Prema novoj analizi OpenAI-ja, ovaj alat koristi više od 700 miliona ljudi svake nedelje. To je više nego broj stanovnika cele Evrope i sve to u samo nekoliko godina od lansiranja.

Poruke se sada broje u milijardama. Od 451 milion dnevno prošlog juna, stigli smo do 2,6 milijardi dnevnih poruka u junu 2025. Iako Google i dalje suvereno drži primat sa 14 milijardi pretraga dnevno, ChatGPT pokazuje da ljudi žele više od pukih linkova. Žele razgovor, razumevanje i konkretan odgovor.

Nova demografija, mlade žene vode digitalnu revoluciju

AI više nije igračka za inženjere, postala je alat svakodnevnog života. Statistika kaže da je 46% korisnika uzrasta između 18 i 25 godina, a ono što posebno iznenađuje jeste činjenica da su žene sada većina, sa 52,4% udela u ukupnom broju korisnika.

Pre samo nekoliko godina, čak 80% korisničke baze činili su muškarci. Ova promena ukazuje na potpuno novu demografsku strukturu, ali i šire razumevanje i prihvatanje veštačke inteligencije u svakodnevnim aktivnostima, od organizacije dana do planiranja karijere i ličnog razvoja.

Zabava, znanje, pa tek onda posao

Suprotno očekivanjima, 72% svih upita u ChatGPT-u nije poslovne prirode. Korisnici ga koriste za sve, od učenja i pisanja poruka do traženja inspiracije ili čak vođenja dnevnika. Klasične poslovne primene nisu nestale, ali više nisu u fokusu.

Najtraženije funkcije među korisnicima uključuju:

Korekciju i ocenu teksta, 10,6%

Generisanje poruka, 8%

Prevod, 4,5%

Pisanje fikcije, samo 1,4%

Traženje informacija, 24,4% (i stalno raste)

To znači da se ChatGPT sve više koristi kao alternativa Google-u, ne samo zbog brzine već i zbog personalizovanog pristupa koji klasični pretraživači još uvek ne mogu da ponude.

Prvi pomoćnik menadžerima i kreativcima

U poslovnom svetu, ChatGPT najviše koriste menadžeri, marketinški timovi i kreativci. Više od polovine poslovnih korisnika traži pomoć u pisanju, uređivanju i organizaciji sadržaja, što ubrzava rad i štedi sate svakog dana.

Zanimljivo je da se 14,9% poslovnih upita odnosi na rešavanje problema i donošenje odluka. To znači da AI više nije samo alat za operativne zadatke, već postaje i savetnik. Ostali važni segmenti korišćenja uključuju:

Multimediju, 6%

Programiranje, 4,2%

Kreativne ideje, 3,9%

Matematičke proračune, 3%

Lične odnose i refleksiju, 1,9%

Igranje uloga, 0,4%

AI u džepu kao novi standard svakodnevice

Najveći uspeh ChatGPT-a nije u tehnologiji, već u prirodnosti s kojom se uklopio u živote korisnika. Ljudi ga koriste dok kuvaju, treniraju, planiraju putovanja ili vode introspektivne razgovore. Od pametnog asistenta evoluirao je u digitalnog saputnika.

Dok kompanije širom sveta eksperimentišu s primenom AI-ja u industriji, zdravstvu i obrazovanju, korisnici su već odlučili. ChatGPT je postao deo rutine, baš kao i telefon, kalendar ili notifikacije. Sledeće pitanje više nije da li, već koliko duboko će AI biti integrisan u naš svakodnevni život.