Ako ste mislili da je ChatGPT samo prolazni digitalni trend, razmislite ponovo. Prema novoj analizi OpenAI-ja, ovaj alat koristi više od 700 miliona ljudi svake nedelje. To je više nego broj stanovnika cele Evrope i sve to u samo nekoliko godina od lansiranja.

Poruke se sada broje u milijardama. Od 451 milion dnevno prošlog juna, stigli smo do 2,6 milijardi dnevnih poruka u junu 2025. Iako Google i dalje suvereno drži primat sa 14 milijardi pretraga dnevno, ChatGPT pokazuje da ljudi žele više od pukih linkova. Žele razgovor, razumevanje i konkretan odgovor.

shutterstock-chatgpt-1.jpg
Foto: Shutterstock

Nova demografija, mlade žene vode digitalnu revoluciju

AI više nije igračka za inženjere, postala je alat svakodnevnog života. Statistika kaže da je 46% korisnika uzrasta između 18 i 25 godina, a ono što posebno iznenađuje jeste činjenica da su žene sada većina, sa 52,4% udela u ukupnom broju korisnika.

Pre samo nekoliko godina, čak 80% korisničke baze činili su muškarci. Ova promena ukazuje na potpuno novu demografsku strukturu, ali i šire razumevanje i prihvatanje veštačke inteligencije u svakodnevnim aktivnostima, od organizacije dana do planiranja karijere i ličnog razvoja.

doručak sa mobilnim telefonom shutterstock_1815990581.jpg
Foto: Shuttertock

Zabava, znanje, pa tek onda posao

Suprotno očekivanjima, 72% svih upita u ChatGPT-u nije poslovne prirode. Korisnici ga koriste za sve, od učenja i pisanja poruka do traženja inspiracije ili čak vođenja dnevnika. Klasične poslovne primene nisu nestale, ali više nisu u fokusu.

Najtraženije funkcije među korisnicima uključuju:

  • Korekciju i ocenu teksta, 10,6%
  • Generisanje poruka, 8%
  • Prevod, 4,5%
  • Pisanje fikcije, samo 1,4%
  • Traženje informacija, 24,4% (i stalno raste)

To znači da se ChatGPT sve više koristi kao alternativa Google-u, ne samo zbog brzine već i zbog personalizovanog pristupa koji klasični pretraživači još uvek ne mogu da ponude.

OpenAI vs Google.jpg
OpenAI vs Google Foto: Shutterstock

Prvi pomoćnik menadžerima i kreativcima

U poslovnom svetu, ChatGPT najviše koriste menadžeri, marketinški timovi i kreativci. Više od polovine poslovnih korisnika traži pomoć u pisanju, uređivanju i organizaciji sadržaja, što ubrzava rad i štedi sate svakog dana.

Zanimljivo je da se 14,9% poslovnih upita odnosi na rešavanje problema i donošenje odluka. To znači da AI više nije samo alat za operativne zadatke, već postaje i savetnik. Ostali važni segmenti korišćenja uključuju:

  • Multimediju, 6%
  • Programiranje, 4,2%
  • Kreativne ideje, 3,9%
  • Matematičke proračune, 3%
  • Lične odnose i refleksiju, 1,9%
  • Igranje uloga, 0,4%
Devojka komunicira sa ChatGPT
Apeluje se na mlade i roditelji da ne traže stručnu pomoć od veštačke inteligencije Foto: Shutterstock

AI u džepu kao novi standard svakodnevice

Najveći uspeh ChatGPT-a nije u tehnologiji, već u prirodnosti s kojom se uklopio u živote korisnika. Ljudi ga koriste dok kuvaju, treniraju, planiraju putovanja ili vode introspektivne razgovore. Od pametnog asistenta evoluirao je u digitalnog saputnika.

Dok kompanije širom sveta eksperimentišu s primenom AI-ja u industriji, zdravstvu i obrazovanju, korisnici su već odlučili. ChatGPT je postao deo rutine, baš kao i telefon, kalendar ili notifikacije. Sledeće pitanje više nije da li, već koliko duboko će AI biti integrisan u naš svakodnevni život.

