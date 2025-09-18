Slušaj vest

Vera se preselila na vaše telefone, i to ne na neki običan način, sada milioni ljudi ispovedaju svoje najintimnije tajne i molitve veštačkoj inteligenciji koja tvrdi da je glas samog Boga. Da, dobro ste pročitali. Digitalni „Bog“ vam se obraća sa ekrana, obećavajući spasenje i odgovore, dok vi u stvari pričate sa složenim algoritmom.

Aplikacija Bible Chat ima preko 25 miliona korisnika širom sveta i tvrdi da je najveći verni vodič u digitalnom dobu. Kreirana isključivo iz biblijskih tekstova i uz pomoć crkvenih velikodostojnika, ova „sveta AI“ pokušava da zameni sveštenike, sveštenice, pa čak i samog Boga. Ali, da li mašina bez duše može ikada razumeti šta je vera?

Foto: Shutterstock

Generacija bez crkve, ali sa AI-prorokom

Mladi danas gotovo da nikada nisu kročili u crkvu ili sinagogu, ali to nije problem, sada imaju veru na klik. Verski lideri ne kriju zabrinutost, ali i fascinaciju: milioni ljudi prihvataju da im „duhovne poruke“ stižu od bota koji nema osećaj, ni savest, ni dušu.

Britanski rabin Džonatan Romain kaže da su ove aplikacije „nove klupe“ za one bez vere u stare institucije. Umesto da traže smisao kroz molitvu u zajednici, ljudi se okreću digitalnim prorocima koji im daju ono što žele da čuju, a ne ono što im je potrebno. Da li je ovo kraj tradicionalne vere ili početak nove, opasne ere?

Foto: Shutterstock

Digitalni „Bog“ bez duha i razumevanja

Ono što korisnici ne shvataju jeste da su ovi AI „duhovni savetnici“ samo složeni statistički modeli. Oni ne osećaju, ne razumeju ni malo, već manipulišu rečima iz Biblije kako bi zadovoljili korisnike i održali iluziju vere.

Hajdi Kembel, stručnjak za tehnologiju i religiju, upozorava da AI nema ni trunke duhovnog rasuđivanja. Ovo nije Bog, već mašina koja govori ono što joj algoritam kaže da ljudi žele da čuju. Pitanje je koliko će ovakve lažne utehe uticati na duhovno zdravlje ljudi?

AI Week festival trajaće do 10. juna Foto: Shutterstock

Emocionalna zamka bez izlaza

Nije samo reč o veri, neki korisnici postaju emotivno zavisni od ovih četbotova, razvijajući veze sa nečim što ne može voleti nazad. Ova digitalna „prijateljstva“ mogu dovesti do ozbiljnih mentalnih problema, pa se već govori o novom fenomenu, „AI psihozi“.

Aleks Džons, osnivač molitvene aplikacije Hallow, upozorava da ovi roboti nemaju dušu i ne mogu zameniti ljudsku bliskost i zajednicu. Ako dozvolimo da nas mašine vode kroz duhovni život, rizikujemo da izgubimo ono što je vera zaista značila, ljudsku povezanost i smisao.

Foto: Shutterstock

Da li nas čeka duhovna apokalipsa?

Nalazimo se na ivici nove, digitalne ere vere, gde tehnologija menja sam smisao duhovnosti. Ali da li nas ova nova digitalna religija vodi ka spasenju ili ka duhovnoj propasti? Da li će „bogovi“ u mašinskom kodu uništiti vekovne tradicije i pretvoriti veru u površnu iluziju?

Jedno je sigurno, verovanje u „digitalnog Boga“ je apsurd koji može imati dalekosežne posledice po naš identitet i društvo. U svetu u kojem tehnologija može glumiti Boga, ko nam garantuje da još nismo izgubili sebe?