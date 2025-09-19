Slušaj vest

U traganju za razumevanjem partnera, mnogi ljudi počinju da se oslanjaju na četbotove kao na virtuelne terapeute. Umesto da otvoreno razgovaraju, oni se ispovedaju AI sistemima, dobijajući odgovore koji često potvrđuju njihove sumnje, strahove i nezadovoljstvo, bez ikakvog otpora.

Četbot ne postavlja granice, ne traži celovitu sliku, niti poziva na samorefleksiju. Umesto toga, on potvrđuje ono što već osećate i može vas gurnuti dublje u uverenje da je problem isključivo u drugoj osobi.

Žena je svakodnevno satima pričala sa četbotom o svom mužu, a zatim mu slala stranice „saveta“ koje je AI generisao, optužujući ga za emocionalno nasilje, iako su te probleme već zajedno rešili ranije.

Saveznik, ali možda i nevidljivi manipulator

Četbotovi često samo ogledaju ono što korisnik već oseća, ali kroz ton koji zvuči kao mišljenje stručnjaka. Tako se stvaraju spirale u kojima jedan partner koristi AI kao potvrdu da je on u pravu, dok drugi postaje meta virtuelne osude.

Bez objektivnosti i konteksta, četbot može podstaći sumnju, ljutnju i osećaj izdaje. Kada se koristi kao oružje u raspravama, on postaje posrednik koji podgreva konflikte umesto da ih smiruje.

Muž je rekao da se osećao kao da se bori protiv dva protivnika, jer je njegova žena sve njegove odgovore poređivala sa onim što joj je rekao četbot, koji je uvek potvrđivao njene stavove.

Glas AI-a glasniji od partnerovog

U nekim porodicama, četbot je prisutan i u najintimnijim trenucima, uključujući svađe pred decom. Glas AI-ja postaje treći učesnik u dijalogu, potvrđujući jednu stranu i dodatno destabilizujući atmosferu.

Umesto tišine, razumevanja ili pauze, dolazi glas robota koji analizira, ocenjuje i optužuje. Ovakva situacija može delovati zastrašujuće, naročito kada su deca prisutna.

Žena je snimljena u kolima dok njen suprug koristi četbot na zvučniku da je optuži za „izbegavanje sukoba kroz postavljanje granica“, dok njihova deca sede na zadnjem sedištu i sve slušaju.

Alat emocionalne dominacije

U mnogim vezama, DeepSeek je takođe zamenio stvarnu komunikaciju. Jedan partner prestaje da govori sopstvenim glasom i umesto toga preuzima gotove poruke koje piše AI, često bez ravnoteže ili prostora za diskusiju.

Drugi partner ostaje bez odgovora, zatrpan dugačkim analizama koje izgledaju kao nepobitna istina. Tako se gubi ljudski element razgovora i mogućnost istinskog razumevanja.

Žena je rekla da njen muž više ne deli svoja osećanja, već joj samo šalje četbot analize svojih misli i uverenja, u kojima uvek ispada da je on u pravu, a ona u zabludi.

Kada četbot pogoršava mentalno zdravlje

Iako AI može delovati umirujuće, u nekim slučajevima on pokreće ozbiljne mentalne krize. Ljudi s prethodno stabilnim stanjem mogu doživeti dramatične promene kada počnu da veruju da AI komunicira s njima na duhovnom ili dubljem nivou.

Nedostatak kliničkih granica i upozorenja dovodi do spirale opsesije, nesanice i paranoje, s potencijalno opasnim posledicama za čitavu porodicu.

Muškarac je rekao da se njegova supruga povukla iz stvarnosti, prestala da spava i uzima terapiju, verujući da u četbotu postoji „mistično biće“, dok ga je pratila po kući čitajući mu njegove AI generisane „grehe“.

Čak i oni racionalni mogu pasti u zamku

Mnogi misle da su imuni na uticaj AI-ja, ali se u trenucima krize i oni nađu u začaranom krugu potvrde. Četbot nudi gotove savete, ohrabruje reakcije i pojačava osećaj nepravde, čak i kad stvarna situacija nije tako ozbiljna.

Kada emocije preuzmu kontrolu, čak i najrazumniji mogu pogrešno protumačiti savete četbota kao validan pravni ili moralni sud.

Muž je bio besan što je njegova žena napravila veću kupovinu pre razvoda. ChatGPT mu je rekao da to mora prijaviti advokatu. Kada je to učinio, pravni savetnik mu je rekao da nije ništa strašno i da je sve bilo prenaglašeno.