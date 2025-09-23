Slušaj vest

Mark Zakerberg ne prestaje da iznenađuje širenjem svoje ogromne imovine na ostrvu Kauai. Njegov kompleks sada zauzima preko 2300 hektara, što je jedna od najvećih privatnih parcela na Havajima. Ova investicija, procenjena na više od 300 miliona dolara, uključuje različite građevine i infrastrukturu, a dodatno je pojačana kupovinom još 962 hektara zemljišta ove godine.

Na toj novoj parceli planira se izgradnja velikih objekata sa kapacitetom za više od sto gostiju, dok se ceo kompleks čuva uz stroge mere bezbednosti i poverljivosti. Iako Zakerberg tvrdi da će zemljište koristiti za stočarstvo i očuvanje prirode, lokalna zajednica i dalje izražava zabrinutost zbog uticaja na životnu sredinu i kulturne vrednosti.

Foto: printscreen YT, AP David Zalubowski

Sukobi sa lokalnim stanovništvom

Kupovina i širenje imanja nisu prošli bez problema. Zakerberg je pokrenuo niz pravnih postupaka poznatih kao "quiet title" tužbe, koje su ciljale na ukidanje prava vlasništva nad parcelama lokalnih havajskih porodica. Ove akcije izazvale su snažnu reakciju i proteste u zajednici, koja je osećala da je ugrožena od strane bogatog investitora.

Pod pritiskom javnosti, Zakerberg je kasnije povukao te tužbe i obećao da će poštovati prava lokalnih vlasnika. Ipak, postoji i sumnja da je finansijski podržao neke lokalne kupce kako bi zaobišao komplikovane odnose sa vlasnicima zemljišta, što je dodatno zakomplikovalo odnose sa zajednicom.

Foto: Shutterstock

Drevna groblja i kulturna baština

Jedan od najosetljivijih aspekata projekta jeste činjenica da se deo zemljišta nalazi na području drevnog havajskog groblja. Porodice čiji su preci tu sahranjeni zabrinute su da će ovaj deo zemlje biti narušen ili da će se skrivati nova otkrića zbog stroge tajnosti projekta.

Radnici su u obavezi da potpišu ugovore o poverljivosti, što dodatno pojačava sumnju u zajednici. S druge strane, predstavnici Zakerberga tvrde da se groblje redovno održava i da je sve urađeno u skladu sa lokalnim zakonima i kulturnim normama, uključujući obavezno prijavljivanje svih nalaza ljudskih ostataka državnim organima.

Foto: printscreen YT

Uticaj na lokalnu zajednicu i ekonomiju

Iako Zakerberg donira značajna sredstva lokalnim neprofitnim organizacijama i školama, mnogi meštani su skeptični prema dugoročnim posledicama ovakvih velikih investicija. Cena nekretnina na Havajima konstantno raste, što dodatno otežava lokalnim stanovnicima da ostanu na svojim ognjištima.

Pored Zakerberga, i drugi milijarderi kao što su Leri Elison i Džef Bezos ulažu ogromna sredstva u kupovinu zemljišta, što transformiše ostrvo u luksuzni raj za bogate, a potencijalno ugrožava tradicionalni način života i kulturni identitet Havaja.

Foto: Shutterstock

Tajne iza visokih zidina

Zakerbergov kompleks okružen je strogim bezbednosnim merama, od kamera i senzora pokreta do ugovora o poverljivosti za zaposlene. Iako su neki delovi projekta predstavljeni kao poljoprivredni i stočarski, obim i tajnovitost radova podstiču nagađanja o pravim namerama i budućim planovima.

Podzemni bunker veličine košarkaškog terena, futurističke kućice na drveću i luksuzne vile deluju kao deo nečega mnogo većeg i složenijeg. Za lokalce, ovaj kompleks nije samo porodični ranč, već i simbol dubokih promena koje stižu sa moćnim investitorima.