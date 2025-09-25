Slušaj vest

iPhone Air je najnoviji Apple model sa titanijumskim okvirom, što ga izdvaja na tržištu. Za razliku od Pro i običnih modela, koji sada koriste aluminijum, Plus verzija je ukinuta, što je izazvalo nagađanja o otpornosti titanijuma. Međutim, prvi testovi jasno pokazuju da titanijum nije slabiji.

Ovaj telefon je izuzetno tanak, svega 5,6 milimetara, a ipak poseduje veliki ekran od 6,5 inča. Upravo zbog tanke konstrukcije mnogi su se pitali da li je iPhone Air dovoljno čvrst za svakodnevnu upotrebu. Rigorozni testovi izdržljivosti na ekranu dali su zanimljive rezultate koji će vas iznenaditi.

Ceramic Shield 2, Otporan ili ne?

Apple tvrdi da je Ceramic Shield 2, najnoviji sloj na ekranu, tri puta otporniji na ogrebotine nego ranije verzije. Prema evropskoj Mohs skali, ekran može da izdrži grebanje do nivoa 5, što predstavlja značajno unapređenje u odnosu na prethodne modele.

Popularni YouTuber JerryRigEverything testirao je ekran alatima sa ocenom 6 i 7 na Mohs skali, koji su ostavljali minimalne tragove. Ovo potvrđuje da je ekran izdržljiv, ali i dalje ostaje pitanje kako telefon podnosi savijanje pod pritiskom. Rezultat je više nego impresivan za telefon ove veličine i tanke konstrukcije.

Da li se iPhone Air lako lomi?

Pitanje savijanja ultra tankog telefona izazvalo je veliku pažnju. Ipak, iPhone Air pokazuje da nije lako lomljiv i uspešno odoleva pritiscima koji bi očekivali da ga saviju ili oštete.

YouTuber Zak, poznat po testovima snage uređaja, pokušao je da savije telefon rukama. Potrebna je velika sila da bi se Air savio, što potvrđuje njegovu izuzetnu robusnost uprkos tankoj formi. Ovo je jasan znak da je telefon spreman i za najzahtjevnije korisnike.

Zašto je iPhone Air toliko otporan?

Ključ otpornosti ovog modela leži u titanijumskom okviru, koji je poznat po svojoj snazi i otpornosti na savijanje. Titanijum doprinosi tome da telefon ostane čvrst i stabilan, iako je vrlo tanak.

Pored toga, Apple je unapredio i tehnologiju izrade ekrana i kućišta, kombinujući inovativne materijale. To omogućava da uređaj bez problema izdrži svakodnevne udarce i izazove. Ovaj spoj tehnologije i materijala pomera granice u svetu mobilnih telefona.

Šta ovaj test znači za kupce?

Za korisnike je važno da znaju da tanak i elegantan iPhone Air nije krhak. Naprotiv, može da podnese svakodnevne aktivnosti bez bojazni od pucanja ili savijanja. Ovaj mobilni telefon donosi savršen spoj stila i otpornosti, pružajući sigurnost u svakom trenutku.

Svi koji su razmišljali da li da kupe ovaj model zbog njegove tanke konstrukcije sada imaju jasniji odgovor, iPhone Air je jak i spreman za izazove koje donosi svakodnevna upotreba. Ovo je telefon koji nije samo lep, već i izuzetno pouzdan saputnik.