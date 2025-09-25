Slušaj vest

Mekenzi Skot, bivša supruga osnivača AmazonaDžefa Bezosa, nastavlja da koristi svoje bogatstvo na način koji menja živote. Ove godine donirala je 70 miliona dolara Nacionalnom fondu za unapređenje crnih univerziteta (UNCF), što je jedan od najvećih pojedinačnih poklona koje je ikada dala.

UNCF pokušava da prikupi milijardu dolara kako bi ojačao svih 37 koledža i univerziteta koje tradicionalno pohađaju studenti afro-američkog porekla. Skotina donacija direktno podržava taj cilj i predstavlja snažan signal podrške marginalizovanim zajednicama.

Džef Bezos Foto: Profimedia / AHMET SEL/SIPA

Tiha milijarderka, glasna podrška pravdi

Poznata po tome što donacije objavljuje isključivo kada ih potvrde same organizacije, Mekenzi Skot ne traži medijsku pažnju. Ipak, njene donacije su među najznačajnijima u savremenoj filantropiji, kako po iznosu, tako i po uticaju.

Ova donacija iz 2025. godine biće uložena u zajednički fond UNCF-a, koji planira da prikupi 370 miliona dolara, po 10 miliona za svaki HBCU član. Cilj je da fond godišnje isplaćuje oko 4% sredstava, koja će univerzitetima služiti za stabilizaciju budžeta.

Foto: Shutterstock

Zašto su HBCU institucije i dalje u neravnopravnom položaju

HBCU institucije imaju znatno manje fondove u poređenju sa drugim univerzitetima. UNCF navodi da su njihovi fondovi čak 70% manji od proseka ne-HBCU univerziteta, što direktno utiče na kvalitet obrazovanja i infrastrukturu.

U isto vreme, prestižni univerziteti poput onih iz Ivijeve lige godišnje dobijaju milijarde dolara. Studija iz 2023. pokazuje da je samo osam elitnih univerziteta dobilo 5,5 milijardi dolara od fondacija, dok su svi HBCU zajedno dobili tek 45 miliona.

Foto: Shutterstock

Mekenzi Skot, od književnice do filantropkinje

Nakon razvoda od Bezosa, Skot je postala jedna od najaktivnijih donatorki na svetu. Potpisala je "Giving Pledge" 2019. godine i obećala da će donirati više od polovine svog bogatstva tokom života.

Do 2024. godine, već je donirala preko 19 milijardi dolara, dok se njeno trenutno bogatstvo procenjuje na oko 34 milijarde. UNCF je već ranije dobio 10 miliona dolara od nje 2020. godine, a ovaj novi poklon samo potvrđuje kontinuitet njene posvećenosti.

Foto: Profimedia

Više od novca - poruka jednakosti

Skot retko govori javno o svojim donacijama, ali je u jednoj od ranijih izjava naglasila da svoje odluke donosi na osnovu „dubokog uverenja u vrednost različitih iskustava i perspektiva“. Ova filozofija ogleda se u njenom konstantnom fokusiranju na nedovoljno podržane zajednice.

UNCF ističe da će ova donacija ostaviti trajni trag, jer omogućava univerzitetima da grade finansijsku stabilnost za buduće generacije. Filantropija Skotove više nije samo čin davanja, već strateški pomak ka pravednijem društvu.