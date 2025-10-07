Slušaj vest

Kshitij Zodape, 26-godišnji tehničar iz Mumbaija, pripisuje svom Apple Watch Ultra satu spašavanje života tokom opasnog nesrećnog slučaja pri ronjenju u blizini Pudučerija. Dok je ronio na dubini od skoro 36 metara u Bengalskom zalivu, neočekivani kvar opreme doveo ga je u životnu opasnost. Ovaj događaj pokazuje koliko su nosivi uređaji postali dragoceni u hitnim situacijama.

Kada mu se pojas za težinu olabavio, Zodape je naglo izbačen ka površini, nesposoban da kontroliše uspon. Zarobljen pod vodom i bez mogućnosti da ručno pozove pomoć, njegov Apple Watch Ultra detektovao je hitnu situaciju i reagovao, pokazujući koliko pametni uređaji mogu biti životno važni.

Foto: Shutterstock

Iznenadna nesreća tokom ronjenja

Zodape je uživao u rutinskom ronjenju kada je došlo do nesreće. Voda je bila nemirna, a vidljivost loša, što je dodatno otežavalo situaciju. U trenutku kada mu se pojas za težinu olabavio, počeo je nekontrolisani uspon koji je mogao izazvati ozbiljne povrede ili fatalne posledice.

Brzi usponi pri ronjenju su izuzetno opasni jer povećavaju rizik od prekomernog širenja pluća i dekompresione bolesti. Nagli uspon Zodapea na takvoj dubini učinio ga je ranjivim, nesposobnim da uspori ili pozove pomoć.

Foto: Instagram Printscreen

Ključna upozorenja Apple Watch Ultra sata

Ono što je spasilo Zodapea bio je napredni sistem za praćenje na Apple Watch Ultra satu. Sat je detektovao opasno brz vertikalni uspon i odmah prikazao hitna upozorenja. „Rekao mi je da moram da usporim jer je moj uspon prebrz“, ispričao je Zodape.

I pored upozorenja, njegova plovnost nije bila pod kontrolom i on je nastavio da brzo izlazi na površinu. Tada je bezbednosna funkcija sata prešla sa samih upozorenja na aktivaciju hitnog sirena, što će kasnije biti presudno.

Foto: Shutterstock

Hitni siren koji je napravio razliku

Hitni siren na Apple Watch Ultra satu dizajniran je da probije buku iz okoline pomoću dva naizmenično visokotonska zvuka, koji se mogu čuti na udaljenosti do 180 metara. Kada je aktiviran tokom uspona Zodapea, odmah je privukao pažnju njegovog instruktora ronjenja, koji se brzo okrenuo i pritrčao u pomoć.

Zodape je priznao da nije znao za postojanje te funkcije pre ovog događaja. Aktivacija sirene bila je ključna za pravovremeno pružanje pomoći i sprečavanje moguće fatalne nesreće, naglašavajući stvarnu vrednost bezbednosnih funkcija u nosivim uređajima.

Foto: Shutterstock

Lično priznanje od izvršnog direktora Apple-a

Nakon incidenta, Zodape je kontaktirao izvršnog direktora Apple-a, Tima Kuka, da podeli svoju priču o preživljavanju i zahvalnosti. U odgovoru, Kuk je lično izrazio zadovoljstvo što je sirena hitne pomoći bila uspešno primljena i što je Zodape bezbedan.

Ova lična razmena ističe kako inovativna tehnologija ne samo da unapređuje avanturistički stil života, već može biti i ključna u trenucima krize. Apple Watch Ultra, predstavljen 2022. godine, postavlja nove standarde bezbednosnih funkcija u nosivim uređajima namenjenim za ekstremne uslove.