Slušaj vest

Zamislite da stojite kraj svog automobila i odjednom ga vidite kako se samostalno pomera bez vozača! Upravo to se dogodilo u kineskoj provinciji Šandong, gde je parkirani Xiaomi SU7 električni sedan neočekivano krenuo sam od sebe i za tren oka postao prava internet senzacija. Snimak neverovatnog samostalnog kretanja vozila bukvalno je “zapalio” društvene mreže i postao tema broj jedan u celoj zemlji.

Vlasnik i njegova supruga su u panici istrčali iz kuće, pokušavajući da zaustave automobil koji kao da je dobio sopstvenu volju. Da li je u pitanju kvar ili je nešto mnogo dublje u pitanju? Odgovor je razbio sve teorije zavere.

Foto: Shutterstock

Tehnologija koja pomera granice

Xiaomi je odmah otkrio da nije reč o nikakvom “hicu” u sistemu, već da je njihov revolucionarni Remote Parking Assist (RPA) zapravo „preuzeo volan“. Ova pametna funkcija dozvoljava vlasnicima da svojim vozilom upravljaju na daljinu putem mobilnog telefona, idealno za zahtevne parking situacije.

Ali, šta se desilo kada je ova funkcija aktivirana bez jasne namere? Automobil je tačno izvršio komandu, ali niko nije očekivao da će krenuti sam od sebe i izazvati ovakvu pometnju.

Foto: Xiaomi

Komanda sa iPhone 15 Pro Max telefona

Sistem je otkrio da je signal koji je pokrenuo vozilo stigao sa iPhone 15 Pro Max telefona vlasnika, koji je bio u dometu i povezan preko Bluetooth-a. Sve je funkcionisalo savršeno, bez ikakve greške ili spoljnog upada.

Ovaj detalj je podigao prašinu, koliko je lako da naizgled bezopasna funkcija postane izvor potpune konfuzije? Da li je budućnost automobila u potpunosti sigurna ako se kreću sami po komandi telefona?

Foto: Shutterstock

Pametni automobili i granice kontrole

Ovaj viralni slučaj ponovo je otvorio jednu od najvažnijih debata današnjice, ko zapravo drži kontrolu nad vozilom? Dok auto tehnologija napreduje brzinom svetlosti, neizbežno je da se pojave momenti kada mašine deluju kao da imaju sopstvenu volju.

Da li ćemo zaista imati potpunu kontrolu nad „pametnim“ automobilima ili će oni vremenom preuzeti vođstvo? Ova situacija baca senku na blistavu budućnost automobilske industrije i podseća nas na nepredvidivost nove ere.

Xiaomi u trci sa vremenom

Sa proizvodnjom od oko 30.000 automobila mesečno, Xiaomi ne planira usporavanje. Model SU7 je njihov odgovor na tržište koje traži sve pametnija i naprednija vozila, ali ovaj incident jasno pokazuje da uz svaku inovaciju dolaze i neočekivani izazovi.

Ova scena iz Šandonga postaje simbol brze digitalne transformacije i poziv na oprez, jer kad tehnologija krene da diše sama, ne znate šta može sledeće da uradi.