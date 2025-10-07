Najpraćeniji YouTuber na svetu, MrBeast (pravim imenom Džimi Donaldson), izrazio je ozbiljnu zabrinutost zbog brzog napretka veštačke inteligencije. On upozorava da dolaze "zastrašujuća vremena" za milione autora koji žive od kreiranja sadržaja, jer novi alati omogućavaju pravljenje kompletnih video-snimaka na osnovu jednostavnih tekstualnih zahteva.

Njegov komentar usledio je nakon objave najnovijeg alata kompanije OpenAI, nazvanog Sora, koji je predstavljen prošle nedelje. Ovaj alat izazvao je zabrinutost zbog lakoće kojom može da replicira zaštićene likove i materijale, što otvara brojna pitanja o autorskim pravima i budućnosti originalnog sadržaja.

Foto: Shutterstock

AI ugrožava kreativne profesije u više industrija

Iako se već dugo raspravlja o uticaju AI-a na manuelne i kancelarijske poslove, sada je kreativna industrija pod direktnim udarom. Filmska i gejming industrija već beleže talase štrajkova i protesta umetnika i izvođača koji strahuju da će ih veštačka inteligencija zameniti ili potceniti njihov rad.

Ove brige dodatno su pojačane pojavom realističnog AI glumca, što je izazvalo strah da čak i poznati izvođači mogu biti zamenjeni digitalnim verzijama. Ova anksioznost posebno pogađa YouTubere, čiji sadržaj je često ličan i zasnovan na ličnosti, a AI alati postaju sve bolji u analizi i oponašanju takvih obrazaca.

Foto: Shutterstock

YouTube prihvata AI uz podeljene reakcije

Uprkos brojnim strahovima, platforme poput YouTube-a aktivno uvode veštačku inteligenciju u proces kreiranja sadržaja. Google-ov alat Veo, na primer, omogućava autorima da uz pomoć AI generišu čitave video-snimke, ubrzavajući i pojednostavljujući produkciju.

Neki autori koriste AI za tehničke zadatke, kao što su automatski titlovi ili generisanje ideja. U određenim nišama, poput ambijentalnih videa ili sadržaja za uspavljivanje, video-snimci u potpunosti generisani AI-em već su uobičajeni. Ali, to postavlja pitanje: ako AI učini kreativnost jeftinijom, šta se dešava sa vrednošću ljudske originalnosti?

Foto: Shutterstock

MrBeast verovatno još uvek neće biti zamenjen

Prema mišljenju profesora dizajna i inovacija Larsa Erika Holmkvista, MrBeastov stil sadržaja ga za sada štiti od toga da ga zameni veštačka inteligencija. Njegov brend se zasniva na pravim ljudima koji učestvuju u izazovima i ekstremnim situacijama, a publika upravo traži autentične reakcije. "Ako nije stvarno, niko to ne bi gledao", kaže Holmkvist.

Ipak, činjenica da se MrBeast oglasio povodom ove teme, umesto da kao inače promoviše svoje video-snimke, pokazuje koliko ozbiljno shvata ovaj problem. Kao neko sa ogromnim uticajem, njegove reči odražavaju i strahove brojnih manjih autora koji se plaše da će ih tehnološke promene ostaviti iza sebe.

Foto: Shutterstock

AI u pozadini YouTube produkcije

Zanimljivo je da je MrBeast već eksperimentisao sa AI-jem u pozadini svog rada. Ranije ove godine predstavio je alat koji koristi veštačku inteligenciju za generisanje prilagođenih sličica (thumbnail-a) za video-snimke. Međutim, alat je izazvao negativne reakcije jer su ga drugi kreatori optužili da koristi sadržaj koji je možda nelegalno preuzet.

MrBeast je brzo uklonio ovaj alat sa svoje platforme za analitiku i umesto toga uputio korisnike ka ljudskim dizajnerima. I dalje postoje pitanja o tome na kojim podacima se treniraju AI alati, posebno Veo, koji koristi deo YouTube videa kao bazu za učenje. Nije poznato da li su MrBeastovi video-snimci deo tog seta podataka.