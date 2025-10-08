Slušaj vest

Džef Bezos, jedan od najbogatijih ljudi na svetu i osnivač kompanije Blue Origin, izneo je smelu prognozu: ljudi će živeti u svemiru za nekoliko decenija. Govoreći na Tech Week-u u Torinu, Bezos je podelio viziju o širenju čovečanstva izvan Zemlje, ne iz potrebe, već iz slobodne volje.

On je zamislio budućnost u kojoj ljudi biraju da žive u svemirskim staništima dok će roboti preuzimati teške i opasne poslove. Ova ideja odražava Bezosovu dugoročnu posvećenost svemirskim istraživanjima i nastojanju da kompanija Blue Origin predvodi u trci za orbitalne i duboke svemirske tehnologije.

Džef Bezos na svom venčanju u Veneciji Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Roboti će obavljati najteže zadatke

Prema Bezosovoj viziji, roboti će igrati ključnu ulogu u svemirskim naseljima tako što će preuzimati fizički naporne i rizične poslove koje ljudi ne žele da rade. Automatizovani sistemi će održavati infrastrukturu, vađenje resursa i podržavati svakodnevne operacije.

Iznad tih kolonija lebdeće moćni centri podataka, pokretani veštačkom inteligencijom koji će upravljati složenim procesima i donositi važne odluke. Ova saradnja ljudi i mašina pokazuje kako tehnologija oblikuje budućnost društva.

Foto: Shutterstock

Takmičenje milijardera u osvajanju svemira

Bezosove izjave dolaze u trenutku pojačane konkurencije među milijarderima koji žele da dominiraju svemirskim istraživanjima. Ilon Mask, njegov najpoznatiji rival, dugo zagovara kolonizaciju Marsa i predviđa da bi do 2050. godine na Crvenoj planeti moglo živeti milion ljudi.

Dok se Mask fokusira na Mars, Bezos zamišlja različite oblike svemirskih naselja sugerišući da će budućnost čovečanstva u svemiru imati više pravaca. Da li će ovi ambiciozni planovi postati stvarnost, ostaje da se vidi, ali tempo privatnih svemirskih poduhvata nikada nije bio brži.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Veštačka inteligencija - temelj budućnosti

Pored svemira, Bezos je istakao ogroman potencijal veštačke inteligencije. On smatra da je trenutni talas ulaganja u AI pozitivan i donosi “dobru” inteligenciju u svet.

Ovaj optimizam prati globalni trend gde kompanije i države ulažu ogromne resurse u razvoj pametnijih i sposobnijih sistema. Bezos veruje da će ova inovacija otvoriti nove mogućnosti u industrijama i poboljšati svakodnevni život.

AI Week festival trajaće do 10. juna Foto: Shutterstock

Zašto je Bezos toliko optimističan?

U vremenu kada mnogi izražavaju zabrinutost za budućnost, Bezos pruža neobično optimističan pogled. “Nikada nije bilo bolje vreme da se uzbudimo zbog budućnosti,” navodno je rekao, naglašavajući veru u ljudsku inventivnost i napredak.

Njegova vizija kombinuje kolonizaciju svemira, robotiku i AI u skladnu sliku onoga što nas čeka. Iako neki smatraju da je preambiciozna, Bezosov stav poziva nas da zamislimo svet u kojem tehnologija proširuje granice ljudskih mogućnosti.