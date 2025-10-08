Izjava koja je šokirala svet: Džef Bezos licitira datum kada ljudi sele sa Zemlje!
Džef Bezos, jedan od najbogatijih ljudi na svetu i osnivač kompanije Blue Origin, izneo je smelu prognozu: ljudi će živeti u svemiru za nekoliko decenija. Govoreći na Tech Week-u u Torinu, Bezos je podelio viziju o širenju čovečanstva izvan Zemlje, ne iz potrebe, već iz slobodne volje.
On je zamislio budućnost u kojoj ljudi biraju da žive u svemirskim staništima dok će roboti preuzimati teške i opasne poslove. Ova ideja odražava Bezosovu dugoročnu posvećenost svemirskim istraživanjima i nastojanju da kompanija Blue Origin predvodi u trci za orbitalne i duboke svemirske tehnologije.
Roboti će obavljati najteže zadatke
Prema Bezosovoj viziji, roboti će igrati ključnu ulogu u svemirskim naseljima tako što će preuzimati fizički naporne i rizične poslove koje ljudi ne žele da rade. Automatizovani sistemi će održavati infrastrukturu, vađenje resursa i podržavati svakodnevne operacije.
Iznad tih kolonija lebdeće moćni centri podataka, pokretani veštačkom inteligencijom koji će upravljati složenim procesima i donositi važne odluke. Ova saradnja ljudi i mašina pokazuje kako tehnologija oblikuje budućnost društva.
Takmičenje milijardera u osvajanju svemira
Bezosove izjave dolaze u trenutku pojačane konkurencije među milijarderima koji žele da dominiraju svemirskim istraživanjima. Ilon Mask, njegov najpoznatiji rival, dugo zagovara kolonizaciju Marsa i predviđa da bi do 2050. godine na Crvenoj planeti moglo živeti milion ljudi.
Dok se Mask fokusira na Mars, Bezos zamišlja različite oblike svemirskih naselja sugerišući da će budućnost čovečanstva u svemiru imati više pravaca. Da li će ovi ambiciozni planovi postati stvarnost, ostaje da se vidi, ali tempo privatnih svemirskih poduhvata nikada nije bio brži.
Veštačka inteligencija - temelj budućnosti
Pored svemira, Bezos je istakao ogroman potencijal veštačke inteligencije. On smatra da je trenutni talas ulaganja u AI pozitivan i donosi “dobru” inteligenciju u svet.
Ovaj optimizam prati globalni trend gde kompanije i države ulažu ogromne resurse u razvoj pametnijih i sposobnijih sistema. Bezos veruje da će ova inovacija otvoriti nove mogućnosti u industrijama i poboljšati svakodnevni život.
Zašto je Bezos toliko optimističan?
U vremenu kada mnogi izražavaju zabrinutost za budućnost, Bezos pruža neobično optimističan pogled. “Nikada nije bilo bolje vreme da se uzbudimo zbog budućnosti,” navodno je rekao, naglašavajući veru u ljudsku inventivnost i napredak.
Njegova vizija kombinuje kolonizaciju svemira, robotiku i AI u skladnu sliku onoga što nas čeka. Iako neki smatraju da je preambiciozna, Bezosov stav poziva nas da zamislimo svet u kojem tehnologija proširuje granice ljudskih mogućnosti.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.