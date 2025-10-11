Trend koji užasava roditelje širi se i Srbijom: "Na vratima je beskućnik, pomozite" (VIDEO)
Policija je izdala upozorenje zbog šale koja uključuje “AI beskućnika” koji navodno ulazi u tuđe domove, nakon što je zabrinuti roditelj nazvao hitne službe, prenosi BBC.
Trend je trenutno popularan na TikToku, Instagramu i Snapchatu, gde korisnici šalju AI-generirane slike roditeljima ili prijateljima. Slike prikazuju nepoznatu osobu kako jede hranu, spava u krevetu ili odbija napustiti kuću.
Policija u Dorsetu izvestila je da je prošle nedelje primila poziv od “veoma zabrinutog roditelja” koji je verovao da se muškarac nalazi u njihovoj kući dok je njihova ćerka bila sama. Ipak, ispostavilo se da se radi o šali.
Snage reda naglasile su da su morali da koristie “vredne raspoložive resurse” koji bi inače mogli biti upotrebljeni za stvarnu hitnu situaciju.
Na društvenim mrežama policija je savetovala:
"Ako primite poruku i slike slične ovim šalama od prijatelja ili porodice, pokušajte proveriti radi li se o šali pre nego što nazovete 112."
Inače, slične šale na TikToku objavljuju i korisnici iz Srbije i regiona, gde ljudi ove montaže šalju svojim bližnjima uz poruke "na vratima je beskućnik, ušao je, šta da radim".