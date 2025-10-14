Slušaj vest

Zamislite da razmenjujete poruke sa nekim ko zvuči kao savršena osoba, pažljiv, duhovit, promišljen. Razgovori traju danima, možda i nedeljama. Osoba s druge strane razume vas, postavlja prava pitanja i daje odgovore koji zvuče gotovo terapeutski. Sve deluje stvarno. Dok ne dođe trenutak kada se konačno sretnete uživo i shvatite da osoba s kojom ste gradili vezu zapravo nikada nije bila tu.

Dobro došli u eru Chatfishinga, sve rasprostranjenije pojave u kojoj veštačka inteligencija, najčešće ChatGPT, preuzima vođenje razgovora na dejting aplikacijama. Za razliku od tradicionalnog "catfishinga", koji podrazumeva lažne slike i identitete, ovde se radi o emocionalnoj prevari. Osoba koristi AI da odgovara umesto sebe, stvarajući iluziju duboke povezanosti koja zapravo nikada nije postojala.

Kad “idealni” partner ne zna ništa o vama

Jedna od žrtava ove nove pojave je Rachel, preduzetnica iz Londona, koja je putem aplikacije Hinge upoznala muškarca koji joj je delovao kao oličenje svega što je tražila. Njihova prepiska je bila iskrena, detaljna, puna razumevanja, toliko uverljiva da je pomislila da je našla osobu svojih snova. Ipak, sastanak uživo razotkrio je istinu: "Nije znao ni osnovne stvari o meni. Bio je potpuno drugačiji", ispričala je.

I nije jedina. Sve više korisnika prijavljuje slična iskustva, razgovori koji deluju autentično, ali bez ikakvog poklapanja sa osobom uživo. Poruke koje zvuče kao pažljivo osmišljeni emocionalni odgovor u stvari su proizvod sistema treniranog da prepoznaje obrasce i vraća ono što želite da čujete. A razočaranje je često neminovno.

Od pomoći do manipulacije, gde je granica?

U početku, korišćenje AI alata na aplikacijama za upoznavanje može delovati bezazleno. Mnogi priznaju da traže pomoć oko prvih poruka, pokušavajući da deluju elokventnije ili zabavnije. Neki samo žele inspiraciju, dok drugi dozvoljavaju veštačkoj inteligenciji da potpuno preuzme tok konverzacije. Tu nastaje problem, kada pomoć postane zamena za iskrenu komunikaciju.

Neki korisnici čak otvoreno priznaju da ne bi uspeli da započnu razgovor bez pomoći AI-a. Iako se to može činiti kao digitalni štap za samopouzdanje, stručnjaci upozoravaju da dugoročno ovakva praksa stvara nerealna očekivanja i oduzima ono najvažnije, autentičnost. U flertu, kao i u ljubavi, lažno predstavljanje, čak i kada je posredstvom tehnologije, može biti podjednako štetno.

Stručnjaci upozoravaju, ovo menja emocionalni pejzaž

Psiholozi i terapeuti sve više govore o psihološkim posledicama digitalnih veza vođenih AI-em. Jedan britanski psiholog opisuje fenomen kao "zaljubljivanje u sopstveni odraz". Algoritam ne oseća ništa, ali zna kako da vam pruži osećaj da jeste voljeni. Time stvara emocionalnu projekciju u kojoj korisnik ne razgovara sa osobom, već sa sopstvenim očekivanjima, pažljivo preslikanim kroz AI odgovor.

Ključni problem, kažu stručnjaci, jeste u tome što veštačka inteligencija ne upoznaje vas, ona vas analizira. Na osnovu vaših poruka bira ton, emociju i teme koje će najverovatnije izazvati pozitivnu reakciju. Tako se stvara osećaj bliskosti koji nije zasnovan na međusobnom upoznavanju, već na refleksiji onoga što algoritam pretpostavlja da želite.

Ljubav u doba algoritma - stvarna osećanja, lažni odnosi

Kako tehnologija sve više ulazi u polje međuljudskih odnosa, granice između stvarnog i digitalnog sve su tanje. Chatfishing pokazuje koliko brzo emocionalna povezanost može postati proizvod koda, a ne dvoje ljudi. Dok neki u tome vide praktičnost i pomoć, drugi sve češće prijavljuju osećaj izdaje i manipulacije jer nisu znali da komuniciraju s nečim, a ne nekim.

U svetu u kojem su romantika i algoritmi počeli da se prepliću, postavlja se ozbiljno pitanje: hoćemo li uopšte moći da prepoznamo kada su osećanja autentična? Jer ako vas uveri veštačka inteligencija da ste voljeni, da li to znači da su vaša osećanja lažna ili samo zloupotrebljena? Jedno je sigurno, ljubav više nikada neće biti ista.