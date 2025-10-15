Slušaj vest

Više od jednog veka semafori nam signaliziraju pomoću tri osnovne boje, crvene, žute i zelene. Međutim, budućnost saobraćaja traži nešto više od tradicionalnih signala. Istraživači sa North Carolina State University predlažu uvođenje četvrte boje, bele, koja će revolucionarno promeniti način upravljanja raskrsnicama u eri autonomnih vozila.

Ova bela svetlost neće zameniti postojeće signale, već će uvesti novi režim kontrole saobraćaja. Kada se na raskrsnici nalazi dovoljan broj samostalno upravljanih automobila, aktiviraće se bela svetlost, što znači da autonomna vozila preuzimaju upravljanje i omogućavaju efikasniji protok saobraćaja.

Kako autonomna vozila preuzimaju kontrolu

Ideja se zasniva na tehnologiji distribuiranog računarstva, koja omogućava vozilima i semaforima da u realnom vremenu razmenjuju podatke o brzini, položaju i pravcu kretanja. Kada sistem detektuje dovoljan broj autonomnih automobila u blizini raskrsnice, uključuje se belo svetlo kao signal da vozila preuzimaju koordinaciju.

U tom trenutku, vozači koji upravljaju klasičnim automobilima jednostavno prate vozilo ispred sebe, oslanjajući se na njegovu samostalnu vožnju umesto na promenu svetala. Kada broj autonomnih vozila opadne, sistem se vraća na klasični režim rada sa tri boje.

Smanjenje gužvi i zagađenja

Istraživanja tima sa NC State pokazuju impresivne rezultate ove inovacije. Čak i ako samo 10% vozila na putu bude autonomno, kašnjenja u saobraćaju mogu se smanjiti za oko 3%, što već donosi značajnu olakšicu vozačima. U scenariju potpune autonomije, gužve bi mogle biti svedene na samo 6% uobičajenog nivoa, praktično nestajući.

Osim uštede vremena, manja zastoja znači i manje potrošnje goriva, što direktno utiče na smanjenje emisije štetnih gasova. Ova tehnologija obećava ne samo pametniji, već i ekološki prihvatljiviji saobraćaj u urbanim sredinama.

Prvi testovi u kontrolisanim uslovima

Sistem će se najpre testirati u kontrolisanim sredinama poput prometnih luka gde ima mnogo vozila, ali malo pešaka. To će omogućiti precizno praćenje rada sistema i njegovo usavršavanje pre šire primene u gradskim uslovima.

Iako je bela boja predložena kao signal, naučnici ističu da je moguće koristiti i neku drugu svetlu nijansu, sve dok je signal jasno uočljiv i lako razlikuje se od tradicionalnih semaforskih boja.

Ka novoj eri zajedničke vožnje

Ova inovacija sa belim svetlom vodi nas ka budućnosti u kojoj ljudi i pametna vozila zajednički koriste puteve na mnogo sigurniji i efikasniji način. Umesto oslanjanja isključivo na fiksne signale boja, upravljanje saobraćajem će sve više zavisiti od međusobne komunikacije vozila u realnom vremenu.

Kako autonomna tehnologija napreduje i sve više pametnih automobila izađe na ulice, ova metoda mogla bi postati standardni deo gradske infrastrukture, donoseći sigurniju, bržu i ekološki održiviju vožnju za sve.