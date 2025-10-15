Slušaj vest

Tri godine, toliko je Oliver Moazezi pokušavao da pronađe uzrok neprijatnog i konstantnog zujanja u ušima koje ga je izbacivalo iz svakodnevnog života. U početku je mislio da se radi o bezazlenom problemu. Međutim, stanje se pogoršavalo, od problema sa sluhom prešao je na umor, grčeve u mišićima i povišen krvni pritisak.

Iako je posećivao lekare i dobijao različite dijagnoze, sve se svodilo na isto: stres, anksioznost, psihosomatski simptomi. Terapije nisu pomagale, a Oliver je osećao da nešto ozbiljnije stoji iza svega. Frustriran i iscrpljen, odlučuje da sam potraži odgovore, i to uz pomoć veštačke inteligencije.

Kada AI postaje drugo mišljenje

Kao IT konsultant, svakodnevno koristi alate bazirane na veštačkoj inteligenciji. U jednom trenutku, odlučuje da te alate iskoristi i za svoje zdravstveno stanje. Detaljno je uneo simptome i zamolio AI da pretraži informacije isključivo iz proverenih medicinskih izvora.

Iznenadio se kada mu je jedan od predloga bio lajmska bolest. Nije želeo odmah da poveruje, ali nešto u tom odgovoru mu je delovalo logično. Zakazao je test u privatnoj klinici i ubrzo dobio potvrdu, bio je pozitivan na lajmsku bolest.

Jedan ugriz koji je promenio sve

Oliver se tada setio incidenta koji je potpuno zaboravio. Pre tri godine, ujeo ga je krpelj koji je došao sa njegove mačke, nakon što se vratila iz obližnje šume. U tom trenutku nije bilo simptoma, pa nije obraćao pažnju. Niko mu tada nije rekao da bi trebalo da uradi bilo kakav test.

Danas veruje da je upravo tada sve počelo. Zujanje u ušima, kako kaže, bilo je toliko intenzivno da više nije mogao da čuje prirodne zvuke šume koju je voleo da posećuje, šuštanje lišća, cvrkut ptica, tišinu. Sve je zamenio jedan neprekidni visoki ton.

Od teretane do kreveta

Pre nego što je bolest uzela maha, Oliver je bio u sjajnoj formi. Trenirao je tri puta nedeljno, plivao, šetao. Zdrav i aktivan način života bio mu je svakodnevica. Danas, kaže, nije u stanju da se bavi ni osnovnim fizičkim aktivnostima.

Najgori deo, dodaje, nije bila fizička slabost, već osećaj da ga niko ne sluša. Lekari su ga, kako tvrdi, gledali kao hipohondra. Što je više objašnjavao simptome, to je nailazio na manje razumevanja. Na kraju se osećao kao da mora sam sebi biti lekar.

Lekari skeptični, ali struka ipak otvara vrata

Njegovo iskustvo izazvalo je pažnju i podeljene reakcije u stručnim krugovima. Doktorka Džordžija Taki, specijalistkinja za bolesti koje prenose krpelji, kaže da podržava pacijente koji se, u nedostatku odgovora, okreću tehnologiji, ali isključivo kao pomoć, ne kao zamenu za dijagnozu.

S druge strane, profesorka veštačke inteligencije Ela Hejg upozorava da se AI alati moraju koristiti oprezno. Ističe da je ključno ograničiti izvore informacija na proverene medicinske ustanove i uneti što više relevantnih detalja. Ipak, dodaje: „AI može pomoći, ali ne može donositi medicinske odluke umesto lekara.“

Lajmska bolest - bolest sa hiljadu lica

Lajmska bolest je kompleksna bakterijska infekcija koju prenose zaraženi krpelji. Simptomi se često mešaju sa drugim stanjima, od hroničnog umora i bola u zglobovima do neuroloških problema. U ranoj fazi, može se prepoznati po karakterističnom osipu oko mesta ujeda, ali taj znak ne dobiju svi.

Upravo zato je bolest često pogrešno dijagnostikovana ili uopšte nije otkrivena. Oliverova priča nije usamljena. Sve više ljudi prijavljuje slična iskustva, a mnogi se, poput njega, okreću alternativnim metodama istraživanja kada ih sistem izneveri. On danas poručuje: „Veštačka inteligencija mi nije postavila dijagnozu, ali mi je pomogla da tražim dalje i nisam odustao.“