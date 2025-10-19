Slušaj vest

Ilon Mask je poznato ime u industriji. Ali, koliko je on obrazovan? Da li je uopšte išao na fakultet? Poznato je da milijarder ima diplome iz fizike i ekonomije sa Univerziteta u Pensilvaniji.

Porodična pozadina i detinjstvo

Maskovi roditelji su se razveli kada je imao 10 godina, i živeo je sa majkom i braćom i sestrama. Prema Shortformu, Maskovo detinjstvo nije bilo uvek lako. Kada je imao osam godina, roditelji su se razveli, a njegova majka je preselila troje dece u Maskovu vikendicu na istočnoj obali Južne Afrike. Nakon nekoliko godina, Mask je odlučio da živi sa svojim ocem, Erolom.

Ilon Mask Foto: Ios/Ropi / Zuma Press / Profimedia

Obrazovanje Ilona Maska i faze njegovog ranog života

Bogat milijarder i preduzetnik rođen je 28. juna 1971. godine u Pretoriji, Južna Afrika. Njegov otac, Erol Mask, je elektromehanički inženjer, a majka, Maja Mask, je manekenka i nutricionista.

Rano je pokazao strast za tehnologijom i naukom, i do 12. godine je naučio da programira.

1989. godine preselio se u Kanadu da bi upisao Univerzitet Queen’s u Kingstonu, Ontario. Nakon dve godine, preselio se na Univerzitet u Pensilvaniji, gde je 1997. godine stekao diplome iz fizike i ekonomije.

1/12 Vidi galeriju Maja Mask, majka Ilona Maska Foto: Profimedia, Slaven Vlasic / Getty images / Profimedia

Maskovo fakultetsko putovanje

Maskovo putovanje na fakultetu nije bilo bez svojih izazova. Javno je govorio o svojim borbama sa depresijom i teškoćama u prilagođavanju na život u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ipak, preživeo je sve teškoće i započeo je doktorske studije iz primenjene fizike i materijalskih nauka na Stanford Univerzitetu. Ipak, odustao je nakon samo dva dana kako bi pokrenuo svoju prvu firmu, Zip2, koja je pružala onlajn poslovne direktorijume i mape za novine.

Posle fakulteta

Evo detaljnog pregleda poslova Elona Muska nakon fakulteta:

Zip2 Corporation

Nakon što je napustio Stanford i doktorske studije iz energetske fizike, Mask je 1995. godine sa bratom Kimballom osnovao Zip2 Corporation. To je bila web kompanija koja je pružala poslovne direktorijume i mape za novine, uključujući The New York Times i The Chicago Tribune. 1999. godine, Compaq je kupio Zip2 za 307 miliona dolara, od kojih je Mask dobio 22 miliona dolara.

1/18 Vidi galeriju Ilon Mask Foto: Allison ROBBERT / AFP / Profimedia, Printscreen You Tube, D.M., SMG / Zuma Press / Profimedia

X.com i PayPal

1999. godine Mask je osnovao onlajn platnu kompaniju koja je postala PayPal. PayPal je 2002. godine kupljen od strane eBaya za 1,5 milijardi dolara, od kojih je Musk dobio 165 miliona dolara.

SpaceX 2002. godine

Mask je pokrenuo SpaceX kako bi smanjio troškove istraživanja u svemiru i konačno naselio Mars.

SpaceX je razvio rakete koje se mogu ponovo koristiti i pokrenuo više uspešnih misija, uključujući misije za dopunu zaliha na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

2002. godine, SpaceX je postao prva privatna kompanija koja je poslala ljude u svemir.

Tesla, Inc. 2004. godine

Mask je postao predsednik Tesla, Inc., kompanije koja proizvodi električne automobile, koju su osnovali Martin Eberhard i Marc Tarpening. Mask je investirao u kompaniju i na kraju postao izvršni direktor 2008. godine.

Ilon Mask Foto: EPA / BRITTA PEDERSEN / POOL, Profimedia / Nicolas Economou/NurPhoto

Ostali projekti

Osnovao je OpenAI, istraživačku kompaniju fokusiranu na veštačkoj inteligenciji, i The Boring Company, koja ima za cilj smanjenje saobraćajnih gužvi izgradnjom podzemnih tunela za transport.

Mask je takođe bio uključen u razvoj sistema za visoke brzine transporta kao što je Hyperloop.

Zaključak

Iako se često smatra genijem koji je samostalno stekao svoje veštine, Maskovo formalno obrazovanje je odigralo značajnu ulogu u njegovom uspehu.

Njegove diplome iz fizike i ekonomije pružile su mu alate za razumevanje tehničkih i poslovnih koncepata, što mu je omogućilo da stvori inovativne proizvode i kompanije.

Kako je Ilon Mask naoravio raketu: