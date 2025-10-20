Slušaj vest

Velika debata se vodi o tome koliko je internet zaista još uvek ljudski. Aleksis Ohanijan, suosnivač i izvršni direktor Redita, nedavno je ponovo pokrenuo ovu temu tokom emisije TBPM. On je izjavio da je „veliki deo interneta sada jednostavno mrtav“, pozivajući se na „teoriju mrtvog interneta“. Prema njegovim rečima, ogromna količina sadržaja na internetu danas nastaje pomoću AI i botova, što slabi ljudsku povezanost koju su korisnici ranije cenili.

Ohanijanove izjave izazvale su burnu diskusiju među Reddit korisnicima, od kojih mnogi dele njegovo mišljenje. Ističu kako automatizovani softver sve više dominira internetom, pa neki tvrde da internet postaje mesto gde botovi uglavnom proizvode oglase namenjene drugim botovima. Ova promena menja osnovni smisao interneta kao zajednice ljudi koji razmenjuju ideje i sadržaje.

Šta je “teorija mrtvog interneta”?

Da bismo bolje razumeli razgovor, važno je objasniti šta je “teorija mrtvog interneta”. Ova teorija se prvi put pojavila u anonimnom postu na 4Chan /x/ tabu u septembru 2020. godine. Originalno je tvrdila da postoji tajna grupa moćnih ljudi i plaćenih influensera koji kontrolišu sadržaj iza scene. Prema toj ideji, cilj je bio da se pažnja korisnika kontroliše i usmeri u beskonačne cikluse reklamiranja i potrošnje.

Iako su ove tvrdnje uglavnom odbacivane kao teorije zavere, današnja interpretacija je mnogo realnija. Sada se teorija fokusira na činjenicu da veliki deo sadržaja na internetu, tekstova, slika i videa, zapravo proizvode botovi i AI, a ne ljudi. Ovo objašnjava zašto internet sve više deluje manje autentično i živopisno.

Koliko je internetskog saobraćaja zapravo ljudski?

Nedavni podaci potvrđuju da su botovi vrlo prisutni na mreži. Firma za sajber bezbednost Imperva procenila je da je 2019. godine bot saobraćaj činio 37.2% ukupnog internetskog saobraćaja, a do 2024. ta brojka je porasla na preko 51%. To uključuje sve, od benignih botova koji indeksiraju sajtove do onih koji šire spam ili prikupljaju podatke za ciljane oglase.

Korisnici su takođe primetili ovaj trend. Redditori koji su diskutovali o Ohanijanovim komentarima izrazili su sumnju u autentičnost samog Redita, dovodeći u pitanje sistem glasanja i autentičnost razgovora. Sa pojavom AI, botovi više ne koriste samo unapred napisane skripte, već mogu da generišu čitave dijaloge i postove bez ikakve ljudske intervencije, što menja samu prirodu onlajn interakcije.

Sve više sadržaja generiše AI

AI generisani sadržaj preplavljuje internet brzinom koju ranije nismo viđali. Dok neke kompanije koriste AI za pravljenje oglasa, ponekad sa upitnim rezultatima, besplatan pristup alatima poput ChatGPT-a stavlja moć kreiranja sadržaja u ruke svakog korisnika. To znači da AI sadržaj izlazi iz okvira korporativne upotrebe i širi se na lične blogove, društvene mreže i forume.

Platforme kao što su Facebook, Instagram, TikTok i YouTube sada su preplavljene AI generisanim slikama, video zapisima i tekstovima, što zamućuje granice između onoga što je stvarno i onoga što je kreirao računar. Za mnoge korisnike, to stvara potrebu za stalnim oprezom, jer je prepoznavanje AI sadržaja često iscrpljujuće i komplikovano, što uvodi novu dimenziju u način na koji konzumiramo informacije.

Problemi koje donosi manje ljudski internet

Dominacija botova i AI nosi sa sobom konkretne probleme, naročito kada je reč o dezinformacijama. Brzi rast AI generisanih lažnih vesti i slika otežava poverenje u onlajn izvore. Organizacije poput Newsguarda prate preko 1,200 nepouzdanih veb-sajtova koji šire lažne informacije, što je deset puta više nego 2022. godine, a mnogi od njih oslanjaju se na AI za kreiranje sadržaja.

Ova poplava lažnih vesti dovodi do „umora od opreza“, gde korisnici postaju iscrpljeni stalnim proveravanjem izvora i sumnjom u autentičnost. Ovakvo smanjenje poverenja ne samo da umanjuje korisnost interneta kao mesta za učenje i povezivanje, već ga čini i stresnijim prostorom. Izazov je sada pronaći načine da internet ponovo postane mesto u kojem prevladavaju istinski ljudski glasovi.