U izuzetnom pravnom preokretu, žena iz Kalifornije po imenu Lin Vajt koristila je alate veštačke inteligencije, pre svega ChatGPT i Perplexity, kako bi se suprotstavila odluci o iseljenju. Nakon što je izgubila prvobitni slučaj i suočila se sa velikim novčanim kaznama, prekinula je saradnju sa lokalnom organizacijom za zaštitu stanara i obratila se veštačkoj inteligenciji za pomoć.

Uz pomoć čatbota, Vajt je identifikovala proceduralne greške u vođenju njenog slučaja i dobila jasne smernice kako da postupi dalje. ChatGPT je takođe generisao nacrte sudskih podnesaka, što joj je omogućilo da efikasno brani svoj slučaj. "Nikada ne bih uspela da dobijem ovu žalbu bez veštačke inteligencije", rekla je.

Foto: Shutterstock

Sve više građana koristi AI za pravnu pomoć

Vajt nije jedini primer. U drugom slučaju, vlasnica male firme iz Nju Meksika koristila je ChatGPT kako bi rešila spor oko neisplaćenog duga. Uputila je AI da se ponaša kao profesor prava sa Harvarda i da detaljno kritikuje njene argumente dok ne postanu besprekorno uverljivi.

Rezultati su bili toliko uverljivi da su čak i advokati sa suprotne strane navodno priznali da bi mogla da ima uspešnu pravnu karijeru. Ove priče pokazuju kako sve više ljudi koristi veštačku inteligenciju ne samo za istraživanje i pisanje, već i za snalaženje u složenim i ozbiljnim pravnim situacijama.

Foto: Shutterstock

Rizici oslanjanja na AI u pravnim procesima

Uprkos ovim uspešnim primerima, alati veštačke inteligencije mogu biti veoma rizični kada se koriste u pravnim kontekstima. Poznato je da četbotovi generišu netačne ili izmišljene informacije, takozvane „halucinacije“, što može imati ozbiljne posledice ako se takve informacije koriste pred sudom. Jedan poznat slučaj uključuje podnosioca koji je bio sankcionisan zbog podnošenja dokumenta punog lažnih citata.

Čak su i licencirani advokati pravili slične greške. Jedan advokat je predao sudski podnesak koji je kreirala veštačka inteligencija, pun izmišljenih pravnih presedana, a zatim je situaciju dodatno pogoršao koristeći AI da objasni svoju grešku. Ovakvi slučajevi izazivaju sve veću zabrinutost u vezi sa ulogom veštačke inteligencije u pravosuđu.

Foto: Shutterstock

Porast samostalnih tužilaca uz pomoć AI alata

Pojava dostupnih AI alata dovela je do porasta broja ljudi koji odlučuju da sami vode svoje pravne slučajeve. Pravnici primećuju sve više građana koji se samostalno pojavljuju na sudu, često zbog nemogućnosti da priušte advokata. Iako osnažujuća, ova praksa stvara izazove za pravosudni sistem koji nije uvek spreman da se nosi sa neiskusnim strankama u postupku.

Velike tehnološke kompanije izdale su upozorenja protiv korišćenja AI alata za donošenje važnih pravnih odluka, navodeći da njihovi servisi nisu zamena za kvalifikovane advokate. Ipak, mnogi ljudi, iz nužde ili radoznalosti, odlučuju da pokušaju, što stvara novu dinamiku u sudnicama.

Foto: Shutterstock

Između inovacije i odgovornosti

Pravna profesija sada se suočava sa važnim izazovom kako prihvatiti inovacije, a da se ne izgubi osećaj odgovornosti. Alati veštačke inteligencije mogu biti izuzetno korisni, posebno za one koji ne mogu da priušte advokata, ali njihovo pogrešno korišćenje može potkopati poverenje u pravni sistem.

Neki advokati razumeju zašto ljudi bez pristupa pravnoj pomoći posežu za ovim alatima, ali oštro osuđuju kada ih profesionalci koriste neodgovorno. Budućnost AI u pravosuđu zavisiće od sposobnosti da se pronađe ravnoteža, iskoriste prednosti, ali očuvaju etika i profesionalni standardi.