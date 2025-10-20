Slušaj vest

Dok brojni naučnici i tehnološki eksperti upozoravaju na potencijalne opasnosti koje dolaze s razvojem veštačke inteligencije i automatizacije, najbogatiji ljudi sveta imaju potpuno drugačiju perspektivu. Njihov pogled u budućnost nije obojen strahom, već verom u ogroman potencijal koji tehnologija nosi.

Za njih naredne decenije neće doneti krizu, već preporod, svet u kojem će ljudi raditi manje, živeti bolje i, što je možda najambicioznije, stvarati nove domove izvan planete Zemlje.

Bezos: Tehnologija nas vodi u civilizacijsko obilje

Osnivač Amazona i svemirske kompanije Blue Origin, Džef Bezos, veruje da čovečanstvo ulazi u svoje zlatno doba. Govoreći na konferenciji u Italiji, izjavio je da ćemo u narednih 20 godina svedočiti vremenu kada će ljudi postati srećniji, bogatiji i manje opterećeni poslom.

Prema njegovim rečima, tehnologija neće ljude učiniti besposlenima već oslobođenima od rutinskih i teških zadataka, koje će umesto njih obavljati roboti. Taj tehnološki napredak, tvrdi, neće biti ograničen samo na Zemlju već će obuhvatiti i Mesec, pa čak i druge svetove.

Svemir kao sledeći korak, ne potreba već izbor

Bezos ne vidi svemirske misije kao bekstvo već kao logičan nastavak razvoja. Ubeđen je da će milioni ljudi jednog dana raditi i živeti u svemiru, ne zato što će morati, već zato što će to biti ostvariva i poželjna opcija. Taj svet, kako kaže, nije tako daleko, promene će se dešavati brzo, možda i brže nego što očekujemo.

Njegova kompanija Blue Origin već radi na projektima koji bi omogućili dugoročni boravak van Zemlje. Iako su ovakve ideje mnogima i dalje futurističke, u tehnološkim krugovima postaju sve realističnije i deo ozbiljnih planova za budućnost.

Inovacije kao pokretači napretka, ne pretnji

Bezos se ne slaže sa distopijskim scenarijima koji predviđaju kolaps tržišta rada i konflikte između ljudi i mašina. Umesto toga, podseća da istorija pokazuje drugačiji obrazac, jer je svaki veliki tehnološki iskorak, od industrijske revolucije do digitalnog doba, dugoročno poboljšao kvalitet ljudskog života.

Za njega izumi nisu opasnost, već osnova za izgradnju bogatijeg i stabilnijeg društva. „Civilizacijsko obilje dolazi iz naših izuma“, rekao je, naglašavajući da je ključ u kreativnosti, ne u kočenju napretka.

Zemlja još nije spremna da je napustimo

Dok Bezos i Ilon Mask gledaju ka zvezdama, Bil Gejts ima drugačiji pristup. On smatra da bi prioriteti trebalo da ostanu na Zemlji. Iako priznaje važnost istraživanja svemira, veruje da bi resursi i energija trebalo da budu usmereni na rešavanje problema poput klimatskih promena, siromaštva i zdravstvenih kriza.

Gejts ističe da svet još nije rešio osnovne izazove koji pogađaju milijarde ljudi i da bi fokusiranje na druge planete moglo da odvuče pažnju s onoga što je najhitnije. Za razliku od svojih kolega, on u svemiru ne vidi spas, već luksuz koji trenutno nije prioritet.