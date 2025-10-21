Slušaj vest

Kada pomislimo kako milijarderi započinju dan, uglavnom zamišljamo intenzivne rasporede, zelene smutije i sastanke od ranog jutra. Međutim, Džef Bezos ima mnogo opušteniji pristup. U intervjuu za Lex Fridman podkast u decembru 2023. otkrio je da prvih sat vremena nakon buđenja potpuno izbegava ekrane.

„Ujutru ustanem i muvam se“, rekao je Bezos. „Popijem kafu i jednostavno se lagano krećem.“ Ovakvo neformalno jutro mu pomaže da bez pritiska započne dan. Još 2018. godine izjavio je da mu je ovo vreme veoma važno za opšte blagostanje.

Foto: Shutterstock

Testirao sam Bezosovu rutinu

I ja sam odlučio da isprobam Bezosovo pravilo. Poput većine ljudi, a posebno kao novinar, moje jutro je uglavnom počinjalo uz mobilni telefon - proveru mejlova, društvenih mreža, vesti i gomile tehnoloških dešavanja, i to pre nego što uopšte ustanem iz kreveta.

Odlučio sam da se pridržavam pravila sat vremena bez ekrana odmah nakon buđenja, i to 15 dana. Umesto skrolovanja, jutra sam ispunio čitanjem, laganim vežbanjem i kratkom meditacijom. U početku nije bilo nimalo lako, jer ja i meditacija nikako ne idemo zajedno, ali s vremenom je postajalo sve prirodnije.

Foto: Shutterstock

Kako sam se odvikao od telefona ujutru

Da bih izbegao iskušenje, počeo sam da punim telefon van spavaće sobe i koristim klasični budilnik koji sam kupio kod "kineza". Ova jednostavna promena već je na početku smanjila moju potrebu da odmah proveravam notifikacije, ali je malo i otežala buđenje, jer je alarm na budilniku mnogo glasniji u odnosu na mirnu melodiju sa telefona.

Takođe sam svake večeri zapisivao plan za sledeće jutro, umesto da planiram u glavi, što mi je pomoglo da smirim um pre spavanja, s obzirom na to da sam hiperaktivan i da mi treba oko 30 minuta da se smirim i zaspim. To mi je pomoglo da ustanem sa jasnijim ciljem i lakše pređem na aktivnosti koje ne uključuju ekran. Tek sam onda video koliko smo zavisni od tehnologije za i bitne i nebitne stvari.

Foto: Shutterstock

Rezultati posle 15 dana

Na kraju ovog izazova, primetio sam konkretne promene u koncentraciji, raspoloženju i ukupnoj produktivnosti. „Posle skoro mesec dana primene Bezosovog pravila, mogu s punim uverenjem da kažem da funkcioniše.“

Uspeh je došao tek kada sam pravilo prilagodio sebi. Kada sam pokušao da potpuno izbacim telefon odmah, nije išlo. Ali kada sam uvodio promene postepeno, stvari su počele da se menjaju. Moj savet je da krenete polako, čak i sa samo 15 minuta bez ekrana, pa da vremenom produžavate.

Foto: Shutterstock

Zašto ova rutina zapravo ima smisla

Stručnjaci kažu da ovakav pristup nije samo prijatan, već i koristan. Psihoterapeutkinja Maris Lefler izjavila je za MailOnline da rano korišćenje ekrana može negativno uticati na pamćenje, fokus i mentalno zdravlje. Jedno istraživanje iz oblasti neurologije pokazalo je da jutarnje izlaganje ekranima može umanjiti kognitivne funkcije, što sam i sam uvideo da je tačno.

„Ako ponekad provedemo sat vremena na telefonu ujutru, posledice su minimalne“, rekla je Lefler. „Ali ako to postane svakodnevna navika, može imati ozbiljne efekte.“ Dati sebi prostora da se prirodno razbudimo, uz kafu, kretanje ili tišinu, može biti jednostavna ali dragocena odluka.