U neočekivanom potezu, IKEA je lansirala male drvene krevete, namenske za pametne telefone. Za sada dostupni samo u UAE, ovi minijaturni kreveti izazivaju savremeni problem, nemogućnost da se odvojimo od svojih uređaja noću. Kreveti su opremljeni NFC tehnologijom koja prati koliko dugo telefon “spava”, podstičući korisnike da ostave telefone i povrate svoje noći.

Ono što deluje kao šala zapravo je pametan podsticaj za zdravije navike spavanja. Fizičkim odvajanjem telefona od vlasnika, IKEA se bavi rastućim problemom zavisnosti od ekrana i nesanice, koje su povezane sa prekomernim korišćenjem telefona noću.

Foto: Shutterstock

Nagrada za to što staviš telefon u krevet

Princip je jednostavan, ali motivišući. Ako ostaviš telefon u krevetu sedam sati svake noći tokom cele sedmice, IKEA ti poklanja vaučer za kupovinu vredan oko 27 dolara. Ovaj podsticaj dodaje element igre u ono što mnogima može biti borba, odvajanje od telefona pre spavanja.

Međutim, postoji i mana, krevet košta oko 204 dolara, što znači da ova investicija nije jeftina. Cena je znak da IKEA želi da ljudi ozbiljno razmisle o svojim navikama i daju prioritet svom odmoru. Nije u pitanju samo krevet, već pomeranje svesti.

Foto: Shutterstock

Korak ka digitalnoj detoksikaciji

IKEA-ini krevetići za telefone nisu tu da maze uređaje, već da povrate tvoje zdravlje. Ova kampanja deo je šire inicijative za promociju digitalne detoksikacije i boljih rutina spavanja. Stručnjaci godinama upozoravaju da izloženost ekranima pred spavanje narušava kvalitet odmora, što vodi do umora i slabije produktivnosti.

Gamifikovanjem procesa, praćenjem vremena “spavanja” telefona i nagrađivanjem, IKEA olakšava i zabavnije čini odvajanje od uređaja. Mali krevet postaje fizički podsetnik da se isključiš i neguješ zdrav odnos prema tehnologiji. U vremenu kada nas notifikacije neprestano ometaju, ovaj simboličan gest podseća koliko je važno da se povremeno potpuno isključimo.

Ekskluzivna ponuda za kupce u UAE

Ovi minijaturni kreveti za telefone dostupni su trenutno samo u IKEA prodavnicama u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uključujući Dubai i Abu Dabi. Ne prodaju se pojedinačno, već kupci dobijaju krevet kao poklon uz kupovinu određenih proizvoda za spavanje, poput dušeka ili jastuka. Ova ekskluzivnost dodatno privlači pažnju i naglašava IKEA-in fokus na celovita rešenja za san.

Osoblje u prodavnicama pomaže kupcima da postave krevetiće i povežu ih sa pratećom aplikacijom, obezbeđujući maksimalno korisničko iskustvo. Ovaj lični pristup pokazuje IKEA-inu posvećenost dobrobiti svojih kupaca.

Foto: printscreen YT

Od kreveta za telefon do boljeg sna

Ovaj inovativni proizvod samo je jedan u nizu IKEA-inih poteza usmerenih na zdrav san. Kompanija je ranije pokrenula usluge poput telefonskih linija za nesanicu i kasnonoćnih poklona u vidu dušeka kako bi podstakla kvalitetan odmor. Sada, sa kolekcijom kreveta za telefon, IKEA se obraća suštini problema, našem povezanom životu.

Na kraju, mali krevet za telefon nije samo igračka, on je poziv na akciju. Podseća nas da “stavimo telefone na spavanje”, da se isključimo, napunimo baterije i probudimo osveženi. IKEA pravi hrabar korak ka svesnijem i balansiranijem životu u svetu koji nikad ne spava.