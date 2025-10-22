Slušaj vest

Streaming je zauzeo svet i potpuno promenio pravila igre u zabavi. Iako se može činiti da su ovde svuda isti globalni igrači, Srbija pokazuje da ima šta da kaže na sceni. Netflix, HBO Max, Disney+, SkyShowtime, Amazon Prime, sve su to velika imena, ali samo su dva servisa zaista prilagođena srpskom tržištu sa punom podrškom za jezik. Ipak, to ne sprečava domaće gledaoce da s ponosom drže daljinski u rukama i prate najnovije hitove kao nikada do sada.

Za razliku od brojnih zemalja gde je statistika samo nagađanje, Srbija ima precizne podatke o tome ko se najviše gleda. I iznenađenje, HBO Max je u vođstvu, a Netflix nije daleko iza. Ovo otkriva da srpski gledalac itekako bira, i to pametno.

Foto: Shutterstock

Globalni titani koje ništa ne može da zaustavi

Kada govorimo o svetu, Netflix ima više od 300 miliona pretplatnika! Zamislite to, svaki deseti stanovnik Zemlje koristi ovaj servis. Amazon Prime prati sa 200 miliona korisnika, što govori koliko je industrija streaming sadržaja ogromna i koliko je tržište gladno novih sadržaja.

Disney+ i HBO Max vode žestoku bitku za treće mesto, sa oko 128 miliona, odnosno nešto manje pretplatnika. Čak i da se udruže, Netflix je i dalje nedostižan. To je dokaz da Netflix nije samo platforma, već svetski fenomen koji diktira trendove.

Foto: Prinscreen

HBO Max na vrhu, Netflix na potezu

Najzanimljivije od svega jeste podatak da Srbija nije samo statistika u globalnim tabelama, ovde imamo realne, potvrđene brojke. HBO Max je trenutno prvi sa više od 100.000 pretplatnika u zemlji, a Netflix ga prati. Na listi se nalaze i Disney+, SkyShowtime i Amazon Prime, koji zajedno drže preko 770.000 korisnika.

Šta to znači? Da su Srbi spremni da izdvoje čak 784 evra godišnje za omiljene online usluge. Potrošači sve više cene kvalitet i raznovrsnost, što je znak da će tržište samo rasti.

Foto: Shutterstock

Velika borba, SkyShowtime i Hulu u Srbiji

Nisu samo najveći globalni igrači bitni na ovim prostorima. SkyShowtime, koji je na globalnoj listi tek na 57. mestu, ima značajnu ulogu jer donosi Paramount+ sadržaje našim korisnicima. Hulu i Peacock se, iako retko samostalno dostupni, često pojavljuju preko HBO Max-a, sa hit serijama kao što su Sluškinjina priča i Twisted Metal.

Ovaj miks platformi pokazuje kako se streaming svet brzo menja i kako domaći korisnici mogu uživati u širokom spektru sadržaja, čak i ako to znači da dolaze sa različitih adresa.

Foto: Prinscreen

Da li će srpski streaming doživeti svoj “boom”?

Streaming u Srbiji je na prekretnici. Sa samo dva servisa koji nude potpunu podršku za srpski jezik, prilika za rast i inovacije je ogromna. Kako se tržište bude širilo, očekujemo još više lokalizovanih sadržaja, ali i atraktivnih ponuda koje će naterati korisnike da gledaju i plaćaju više.

Za gledaoce, to znači više izbora i bolju uslugu, dok će se streaming servisi boriti za njihovu pažnju kao nikada pre. Srbija je spremna da zaigra glavnu ulogu u globalnoj streaming utakmici, samo treba da pritisne “play”.