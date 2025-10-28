Ljudi i dalje misle da je kriva

Stivi Holms, vlasnica Scarlett Jewellery iz Hova, provodi sate svakog dana odgovarajući na pozive i emailove nezadovoljnih kupaca, ali ne svojih. Ljudi je pogrešno mešaju sa sajtom Scarlett Jewels, online prevarom koja koristi slike nakita generisane veštačkom inteligencijom da bi izgledala legitimno.

„Od jula odgovaram na dnevne poruke, pozive i čatove. Satima objašnjavam ljudima da mi nismo oni“, kaže Holms. „Ako to ne učinim, društvene mreže bi me nepravdeno optužile, a ugled moje firme bio bi uništen.“

Foto: Shutterstock

Sajt koji varaju oči

Scarlett Jewels je registrovan kao Denimtex Limited u Hong Kongu, ali se predstavlja kao delo starije žene koja kreira svoju „poslednju kolekciju“. Priča je laž, trik dizajniran da privuče kupce pričom o zanatskoj izradi, dok iza svega stoji sofisticirana AI prevara.

Ana Kanjoto, profesorka digitalnog poslovanja na Univerzitetu u Saseksu, objašnjava, „Ovakvi sajtovi postaju sve češći. Slike su previše savršene ili tehnički nemoguće. Često su minđuše koje bi u stvarnosti bile neupotrebljive, a lažna oskudica je omiljena tehnika prevaranata.“

Foto: Shutterstock

Kupci ostavljeni u šoku

Recenzije na Trustpilotu ne ostavljaju dilemu, dve trećine kupaca ocenjuju sajt jednom zvezdicom, a komentari uključuju „loš kvalitet“ i „đubre“. Ipak, na sajtu tvrde da se „10.000 Amerikanaca zaljubilo“ u njihove proizvode, koristeći lažne recenzije sa AI generisanim licima.

„Kupci misle da zovu pravi posao. Ako im ne odgovorim, oni izlaze na društvene mreže i uništavaju moj ugled. Moram stalno da branimo ime svoje firme“, kaže Holms.

Foto: Shutterstock

Znakovi upozorenja svuda oko nas

Neki korisnici brzo prepoznaju prevaru. Olga Gričak iz Luksemburga videla je reklamu na Facebooku sa „savršeno izrađenim minđušama“, ali model je bio generisan AI, što ju je odvratilo od kupovine. Roj Morton iz Jorka, 77 godina, odmah je znao da je prevara kada su mu rekli da je proizvod isporučen, iako ga nikada nije primio.

Stručnjaci upozoravaju, preveliki popusti, savršene slike i nekoliko sjajnih recenzija često su znakovi da nešto nije u redu. Endrju Lohlin iz vodiča za potrošače Which? ističe da se ovakvi sajtovi stalno pojavljuju pod novim imenima, pa je pažnja ključna.

Foto: Shutterstock

Platforme i regulatorne mere

Regulatori su počeli da deluju. Britanska Agencija za standarde oglašavanja (ASA) već je zabranila nekoliko lažnih oglasa i izdala javna upozorenja. Facebook je, nakon intervencije BBC-a, ograničio kreiranje novih reklama za Scarlett Jewels, ali prevara i dalje postoji.

„AI može biti moćan alat za marketing, ali je sve češće zloupotrebljavan za prevare“, kaže Kanjoto. „Kupci moraju da proveravaju sajtove, traže prave recenzije i ne nasedaju na previše savršene slike i prenaglašene tvrdnje.“