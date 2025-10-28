Slušaj vest

Sećate li se uređaja koji su mogli da rade i po pet godina bez problema? Baterija je držala ceo dan, softver je bio stabilan, a kvarovi su bili retki. Telefoni su bili napravljeni da funkcionišu dugo, bez stalnih nadogradnji i preopterećenja.

Ključ je u jednostavnosti. Stariji modeli su imali manje pozadinskih procesa i softver koji je bio potpuno prilagođen hardveru. Nije bilo beskonačnih notifikacija, sinhronizacije u realnom vremenu ili aplikacija koje rade kada ih ne koristite. Rezultat: dugovečnost uređaja koja danas deluje gotovo nezamislivo.

Foto: Shutterstock

Dan moć znači i veći trošak baterije

Savremeni telefoni su tehnički impresivni, ali zahtevniji nego ikada. Svaka aplikacija traži stalnu konekciju, proverava lokaciju i sinhronizuje podatke sa serverima, dok sistem konstantno obrađuje ogromnu količinu informacija.

Ova kompleksnost ubrzava trošenje baterije i starenje komponenti. Korisnici često primećuju da uređaji usporavaju već posle dve godine, što je daleko brže nego u vreme jednostavnijih modela. Snaga modernog telefona danas dolazi po cenu njegove dugovečnosti.

Foto: Shutterstock

Planirano zastarevanje ili evolucija tehnologije?

Raniji proizvođači su fokusirali energiju na pouzdanost. Telefon je trebalo da traje godinama i da bude funkcionalan bez stalnih intervencija. Danas, industrija podstiče češću kupovinu novih modela, a softver se menja mnogo brže nego ranije.

Novi uređaji dolaze sa moćnim procesorima i naprednim kamerama, ali zahtevaju ažuriranja da bi radili sa modernim aplikacijama. Kada podrška prestane, performanse padaju, što mnogi doživljavaju kao planirano zastarevanje. U stvarnosti, to je kombinacija bržeg tehnološkog napretka i promenjenih tržišnih strategija.

Foto: Shutterstock

Konstrukcija koja ograničava popravku

Danas su telefoni tanji i elegantniji, ali to dolazi sa kompromisima. Baterije su zapečaćene i teže za zamenu, a materijali, iako sofisticirani, nisu uvek otporni na svakodnevno habanje.

U poređenju sa starijim modelima, koji su imali zamenske delove i mogli su se lako popraviti, moderni uređaji često završavaju u reciklaži. Dizajn danas favorizuje estetski izgled i performanse, ali smanjuje mogućnost da telefon traje decenijama.

Foto: Shutterstock

Kako produžiti život modernog telefona

Ako želite da vaš telefon traje duže, potrebno je malo pažnje i discipline. Izbegavajte nepotrebna ažuriranja, pazite na bateriju i povremeno čistite aplikacije koje rade u pozadini.

Jednostavnost je i dalje ključ dugovečnosti. Moderni telefoni pokušavaju da budu “sve u jednom”, ali uz pravilnu upotrebu i održavanje, moguće je značajno produžiti njihovu funkcionalnost. U krajnjoj liniji, znanje o tome kako tehnologija radi može biti jednako vredno kao sam uređaj.