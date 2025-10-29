Slušaj vest

Na društvenim mrežama vlada novi “fitnes izazov”, ispijanje sirovih jaja pravo iz čaše. Inspirisani legendarnom scenom iz filma “Rocky”, hiljade korisnika pokušavaju da ponove potez Silvestera Stalonea, verujući da će ih to učiniti jačima, izdržljivijima i bližima svom filmskom idolu.

Ali dok kamera beleži “herojski trenutak”, mikrobiolozi upozoravaju, svaka takva čaša može biti tempirana bomba. Iza tog “proteinskog shot-a” često se krije bakterija Salmonella, koja može izazvati ozbiljnu infekciju i višednevne stomačne muke.

Foto: Shutterstock

TikTok ne pokazuje ono što sledi, simptomi mogu biti brutalni

Stručnjaci objašnjavaju da se salmonela ne vidi, ne miriše i ne menja ukus jajeta. Dovoljno je jedno zaraženo jaje da izazove povraćanje, groznicu, bolove u stomaku i dehidrataciju. Kod dece, starijih i osoba sa slabijim imunitetom, posledice mogu biti čak i opasne po život.

Problem je što većina korisnika ne zna da bakterija može biti prisutna i u ljusci i u unutrašnjosti jajeta. Jedan nepromišljen gutljaj i TikTok trend postaje medicinski slučaj.

Foto: Profimedia

“Rocky” scena - filmska fikcija, ne fitnes uputstvo

Silvester Stalone nije stvorio svoj kultni imidž zahvaljujući sirovim jajima, već višemesečnim treninzima, kontrolisanoj ishrani i filmskoj montaži. Iako scena iz “Rockyja” izgleda inspirativno, ona nikada nije bila zamišljena kao preporuka za stvarni život.

Danas, međutim, mnogi influenseri koriste taj momenat kao “dokaz” da je to put ka rezultatima, ignorišući činjenicu da nijedan nutricionista ne bi savetovao ovakvu praksu. Umesto inspiracije, publika dobija pogrešnu poruku.

Ekstremni eksperimenti i ozbiljna upozorenja

Na internetu su se pojavile ispovesti pojedinaca koji tvrde da su pojeli i do 900 jaja u jednom mesecu. Takvi “rekordi” izazivaju pažnju, ali i nevericu nutricionista. Tolika količina može preopteretiti organizam, uticati na nivo holesterola i poremetiti ravnotežu u ishrani.

Lekari upozoravaju da masovno konzumiranje jaja, pogotovo sirovih, nije znak discipline, već nepromišljenosti. Iako na ekranu deluje kao dokaz snage, u stvarnosti može završiti na infuziji, a ne na podijumu.

Foto: Thinkstock

Više od 20 hospitalizovanih

Prema izveštaju Centers for Disease Control and Prevention (CDC), zabeleženo je najmanje 79 slučajeva zaraze salmonelom u sedam američkih saveznih država, a 21 osoba je završila u bolnici nakon konzumiranja zaraženih jaja iz distribucije.

Trend ispijanja sirovih jaja možda deluje kao prečica do “filmske forme”, ali u stvarnosti vodi ka bakterijama, bolovima i bolničkom krevetu. Prava snaga nije u imitiranju Rokija, već u razumevanju da zdravlje nije viralan izazov.