Tri meseca nakon skandala u Intelu i tužbi akcionara, Patrik Gelsinger uzdrmao je svet tehnologije preuzimanjem Gloo-a, startapa koji spaja religiju i najmoderniju veštačku inteligenciju. Zamislite Salesforce za crkve, ali sa AI asistentima koji obavljaju posao pastora, prate molitve i pomažu u vođenju verskih zajednica. Ovo nije samo posao, ovo je pokušaj da se Silicijumska dolina preoblikuje u “digitalnu crkvu”.

Gloo se hvali time što podržava preko 140.000 lidera crkava i neprofitnih organizacija, a sve to s budžetom od 110 miliona dolara. Iako broj korisnika deluje sitno pored 800 miliona nedeljnih korisnika ChatGPT-a, Gloo cilja direktno u srce, duboko, personalizovano povezivanje tehnologije sa hrišćanskim vrednostima.

AI kao sledeći “Gutenbergov trenutak”

Na seminaru u Koloradu, Gelsinger je otvoreno uporedio veštačku inteligenciju sa izumom štamparske prese. Ako je Luter promenio tok istorije štampom, Gelsinger vidi AI kao oruđe za preoblikovanje društva kroz veru. Ovo nije futuristička teorija, to je vizija u punoj brzini, gde računari i duhovni život postaju nerazdvojni.

Poruka je oštra: AI ne može biti neutralan. Gelsinger tvrdi da tehnologija treba da odražava moral i etiku Crkve i da bude sila koja oblikuje ljudske odluke i vrednosti. To je spoj Silicijumske doline i hrišćanskog misionarskog duha, prava revolucija u svetu tehnologije.

Isusov hakaton, testiranje vere u kodu

Gloo je nakon seminara organizovao trodnevni hakaton sa više od 600 učesnika i nagradnim fondom od 250.000 dolara. Događaj je pokazao sve prednosti i rizike faith-techa. Jedan programer otkrio je da pre-beta AI može da generiše recept za metamfetamin, greška koja je odmah prijavljena i ispravljena, ali koja pokazuje koliko je moćna i ranjiva ova tehnologija.

Uprkos problemima, hakaton je pokazao raznolikost i saradnju među učesnicima: pastori, programeri i tehnološki entuzijasti iz različitih denominacija zajedno su pravili alate koji omogućavaju duhovni rast i podršku za neprofitne organizacije. Fokus je bio na Isusu, a ne politici, što stvara unikatnu kombinaciju vere i inovacije.

Silicijumska dolina postaje evangelistička

Gelsinger nije usamljen u spajanju vere i tehnologije. Ljudi poput Pitera Tila i Ketrin Bojl iz Andreessen Horowitz dugo upozoravaju na moralne rizike tehnologije, pokazujući kako religija oblikuje inovacije. Gelsingerova Transforming the Bay With Christ iz 2013. jasno pokazuje njegovu viziju, kreiranje hrišćanskog misionarskog polja u srcu tehnološke industrije.

U Silicijumskoj dolini, ranije poznatoj po ateizmu i sekularnom mentalitetu, sada cveta glasna i vidljiva hrišćanska tehnološka kultura. Etika, inovacija i duhovnost stapaju se u novu silu koja utiče na način na koji se grade proizvodi i oblikuje kultura inovacija.

Merenje duše veštačke inteligencije

Gloo je lansirao Flourishing AI, sistem koji ocenjuje kako AI utiče na ljudski život i duhovni razvoj. Rezultati pokazuju šokantnu istinu: AI je sjajan u finansijama i praktičnim zadacima, ali njegova sposobnost da podstakne duhovni rast korisnika ostaje niska, tek 35 od 100. To znači da čak i najnaprednija tehnologija još uvek ne može zameniti ljudsku dimenziju vere.

Gelsingerov cilj je jasan: oblikovati AI tako da bude moralno i duhovno vođena. To je smelo i kontroverzno, pokušaj da veštačka inteligencija postane vodič, podrška i katalizator vere u digitalnom dobu. Ako uspe, ovo bi mogao biti najdrastičniji “Gutenbergov trenutak” našeg vremena.