Digitalna slika Srbije nikada nije bila povezanija, gotovo svako domaćinstvo danas ima pristup internetu. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS), čak 90,1 odsto domaćinstava koristi internet, što predstavlja rast od 1,3 procentna poena u odnosu na prethodnu godinu. Srbija, čini se, korača ka potpunoj digitalnoj pokrivenosti.

Ipak, iza pozitivne statistike krije se i upozoravajući trend, dok mreža jača, broj računara u domovima opada. U 2025. godini računar poseduje 71,7 odsto domaćinstava, što je pad od 1,7 procentnih poena u odnosu na 2024. godinu. Sve je jasnije da se digitalni život seli, iz dnevnih soba u džepove.

Foto: Shutterstock

Mobilni telefoni preuzeli glavnu ulogu

Pametni telefoni postali su centar digitalnog sveta građana Srbije. Najrasprostranjeniji način povezivanja i dalje je fiksna širokopojasna veza, koju koristi 91,1 odsto korisnika, ali mobilni internet nezaustavljivo preuzima primat, koristi ga 78,8 odsto domaćinstava.

Građani sve češće biraju brzinu i praktičnost mobilne mreže, što ukazuje na promenu navika, umesto računara i kablova, telefon je postao ključ za informisanje, kupovinu i komunikaciju. Srbija je, praktično, prešla u „mobilni režim“.

Foto: Shutterstock

Internet postao svakodnevica većine građana

Podaci pokazuju da je internet postao sastavni deo života gotovo svih generacija. Tokom poslednja tri meseca internet je koristilo 90 odsto građana, dok 5,2 odsto stanovništva i dalje nikada nije pristupilo mreži. To znači da su digitalne veštine i dalje izazov za manji, ali značajan deo populacije.

Zanimljivo je da više od 89 odsto korisnika u Srbiji koristi internet više puta dnevno, što potvrđuje koliko su navike promenjene. Od čitanja vesti, praćenja društvenih mreža do elektronskog bankarstva, online život postao je svakodnevna rutina.

Foto: Shutterstock

Digitalizacija privrede, Sve firme na mreži

Kada je reč o poslovanju, istraživanje RZS-a donosi jasan zaključak, digitalizacija je postala obaveza, a ne izbor. Sva preduzeća u Srbiji danas koriste internet, što znači da je poslovanje bez mreže praktično nemoguće.

Još značajniji je podatak da 84,6 odsto kompanija poseduje sopstveni veb-sajt, dok je 27,7 odsto tokom 2024. godine prodavalo proizvode i usluge putem interneta. Elektronska trgovina tako postaje sve važniji kanal za domaća preduzeća i pokazatelj rasta digitalne ekonomije.

Foto: Shutterstock

Istraživanje po evropskim standardima

Svi ovi podaci deo su redovnog godišnjeg istraživanja koje Republički zavod za statistiku sprovodi po metodologiji Evrostata. Analiza obuhvata domaćinstva sa najmanje jednim članom starosti između 16 i 74 godine, kao i preduzeća koja zapošljavaju najmanje deset radnika.

Rezultati jasno pokazuju da Srbija napreduje u digitalnom razvoju, ali i da pred njom stoji izazov, kako povećati digitalnu pismenost i ravnomerno uključiti sve građane u savremeno digitalno društvo.